VIDEO: ¡Gracias Las Vegas! Los donativos benefician a Three Square & The Salvation Army

LAS VEGAS (KLAS) — El equipo de 8NN En Español quiere decir “GRACIAS” a todas las personas que colaboraron con donativos el jueves 19 de junio, celebrando 25 años de ‘Founder’s Day of Caring‘.

El personal laboral del canal estuvo asistiendo a las personas que pasaron con su vehículo y donaron todo tipo de artículos como alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa, entre otros. Estos donativos beneficiarán a las organizaciones sin fines de lucro Three Square Food Bank y The Salvation Army.

Algunas personas del valle decidieron involucrarse de manera distinta y entregaron cheques.

¡GRACIAS LAS VEGAS!

