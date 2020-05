VIDEO: Foro virtual informa sobre fondos disponibles para pequeños negocios afectados por COVID-19

LAS VEGAS (KLAS) — Líderes de la Universidad de Reno, Nevada (UNR) se presentaron el miércoles en una reunión virtual, totalmente en español, para ofrecerle ayuda a pequeños negocios y guiar a sus dueños para un resultado positivo de adaptación durante la pandemia del coronavirus.

Entre los panelistas se encontraban:

Reyna Mendez, instructora de desarrollo para los negocios ‘Extension’

Juan Salas, instructor de desarrollo para los negocios ‘Extension’

Mike Bindrup, investigador de ‘Extension’

Saul Ramos, director administrativo para pequeños negocios

Noe Gonzalez, asesor de préstamos para empresas

Durante esta reunión se abordó el tema de las solicitudes para el perdón de préstamos PPP (“Programa de Protección de Cheques de Pago”) y el procedimiento meticuloso a seguir para no tener que regresar el dinero y con intereses.

“Tenemos que cumplir con el proceso que tiene un tiempo establecido”, dijo Salas. “Nuestra comunidad muchas veces no le presta atención a la documentación”.

Para estos préstamos, es importante guardar todos los documentos que se puedan, en especial las transferencias de dinero hacia payroll u otorgadas a contratistas independientes.

“La regla de la SBA dice que por lo menos el 70% del dinero utilizado debe ser para payroll”, dijo Gonzalez.

Si este dinero no es dirigido a payroll, al final de las ocho semanas, la SBA requiere documentación.

Gonzalez dio un ejemplo de un empleador, al cual se le dificultó el convencer a sus trabajadores de que regresaran al empleo una vez obtenido el préstamo, incluso dijo que uno de ellos hasta se ofendió, diciendo que ‘le está yendo mejor en el desempleo que en el trabajo’.

Cuando sucede un caso así, el empleador debe de mantener por escrito el nombre del empleado, su dirección, otros datos personales y enviarle un mensaje por correo electrónico, algo que se lea como: “Estimado/a… necesito que vuelvas a trabajar… “, explicando que ya el negocio está apto para operar y se necesita de su labor física. Si el empleado no contesta, a la semana debes enviarle otro mensaje electrónico, además de archivar esto como forma de documentación.

“Sirve para justificar y decir ‘mi trabajador no quiso regresar, intenté contratar a otros”, dijo Gonzalez, de esa manera el empleador puede excusarse. Es importante documentar aquellos que sí regresaron, los que no regresaron y que buscaste personal porque de otra forma, la SBA pedirá el dinero del préstamo de regreso.

“Tienen que tener cuidado y definir la relación de pago que están haciendo, por ejemplo cuando son contratistas independientes”, dijo Salas, argumentando que no puedes aplicar para este préstamo si no inviertes el porcentaje adecuado para payroll.

“Uno de los errores es que la gente se espera… ahora están reabriendo… pero no tengo dinero para el inventario dicen”, dijo Gonzalez.

Gonzalez explica que puedes usar el dinero del préstamo pero no deberías, ya que el PPP es dinero para el empleado y no para gastos personales o mejoras en el negocio. Gonzalez aconseja que no cubras los costos que no son elegibles, si necesitas más dinero, contacta a los bancos o acude a un prestamista, porque al final del día, ese dinero lo vas a devolver y con el interés anual del 1%.

El último día para aplicar por el PPP es el 30 de junio, reportan que todavía hay fondos disponibles de ayuda.

Si deseas inscribirte para los seminarios virtuales semanales, puedes hacerlo en la página en línea de Extension Business Development Program.

Esta extensión es un grupo formado por UNR, la Facultad de Agricultura de Reno y Recursos Naturales y Biotecnológicos en las comunidades de Nevada.

