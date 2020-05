VIDEO: Fauci alerta que el virus no será eliminado hasta obtener una vacuna ‘altamente efectiva’

BIRMINGHAM, Ala. (WIAT/KLAS) — Cada estado del país está reabriendo a su manera en camino al fin de semana de Memorial Day, sin embargo muchos siguen con la incertidumbre de que tan seguro es salir de sus hogares.

El doctor Anthony Fauci habló para el especial de Nexstar “Coronavirus House Calls” y respondió las preocupaciones aún existentes del público.

“No vamos a eliminar este virus”, dijo Fauci. “Es tan contagioso que va a estar presente por un buen rato. ¿Lo podemos eliminar? Bueno, si hacemos lo correcto y obtenemos una vacuna”.

Fauci describió a la pandemia del coronavirus como un panorama de “la peor pesadilla”, pero no pierde las esperanzas de que se salga adelante.

“El factor real determinante que pondrá a este en los libros de historia, será si obtenemos una vacuna segura y altamente efectiva”, dijo Fauci.

Una vacuna para el coronavirus ya está mostrando resultados positivos en pruebas realizadas en clínicas, pero para la distribución de esta esperaremos meses.

“[La vacuna] será distribuida espero equitativamente en cuanto sea posible, basado en el peso que haya generado la enfermedad y en cuanto a hospitalizaciones alrededor del país”, dijo Fauci.

En relación a salir de los hogares, en especial ahora para el fin de semana largo de Memorial Day, Fauci aconseja hacerlo con mucha precaución.

“Si observas un control exitoso – ya sea en otros países o aún en nuestro país – es por la importancia de las cosas simples de las cuales siempre estamos hablando: lavarse las manos frecuentemente, usar una máscara y mantener el distanciamiento social, hay tantas cosas que puedes hacer y disfrutar mientras respetas esas normas”, dijo Fauci. “Esto transciende a todas las guías, solo síguelas y yo pienso que estarás bien”.

Aquí está lo que dijo Fauci textualmente al hablar del control y la eliminación del virus:

Cuando estás pensando en los virus, hay control, existe la eliminación. El control significa que tienes un virus en la comunidad pero lo controlas a un nivel lo suficientemente bajo que no se convierte en un problema para la salud pública. Eliminar es… hay varios virus en el planeta pero los has eliminado de donde te encuentras. Por ejemplo: eliminamos la poliomielitis de los Estados Unidos… eliminamos la varicela [de los Estados Unidos] y eliminamos el sarampión [de los Estados Unidos]… excepto cuando las personas no son vacunadas. Muy pocos virus han sido eliminados. El más grande fue el de la varicela que hemos eliminado… no vamos a eliminar a este virus. Es tan contagioso que permanecerá por un buen rato. ¿Lo podemos eliminar? Si lo hacemos debidamente y obtenemos la vacuna. ¿Lo controlaremos? Ya lo estamos haciendo, en ciertas regiones, ciudades y estados en este país. Esta nueva forma permanecerá, al menos un ciclo o varias temporadas, en donde tendremos que tener precauciones especiales para las cosas que normalmente deberíamos estar haciendo — lavarnos las manos lo más seguido que se pueda, ser cuidadosos en un grupo numeroso de personas, usando una máscara si de hecho tienes una mayor capacidad de infección en un lugar específico en donde te encuentras. Creo que esto va a ir mejorando. El factor real determinante que pondrá a este en los libros de historia, será si obtenemos una vacuna segura y altamente efectiva. Si hacemos eso, podemos llevar este virus a algo cercano a su eliminación. Yo no creo que lo eliminemos por las razones que ya mencioné, pero sí creo que lo podemos eliminar de ciertas regiones del mundo y ciertamente podemos controlarlo mejor”.

— DR. ANTHONY FAUCI