VIDEO: Familias latinas siguen viajando a México a pesar de la pandemia

LAS VEGAS (KLAS) — Bajo el plan de reapertura del gobernador Steve Sisolak, varios negocios vuelven a abrir sus puertas al público general, aunque a muchos locales no les tocó cerrar por completo, estos también sufrieron pérdidas debido a la pandemia.

El equipo de 8NN En Español habló con una empresa de autobuses y esta reveló que muchas familias latinas del valle siguen optando por mantener sus tradiciones y viajar al país vecino para vacacionar.

La compañía Tufesa ofrece viajes a varias ciudades, entre estas Los Ángeles, Phoenix, Utah y hasta México.

“Sí era menos gente al principio, pero mucha gente ya no tiene miedo en viajar”, dijo Diana, supervisora de Tufesa.

“La gente al principio me hablaba todos los días, ‘me da miedo viajar’ ‘me da miedo viajar’ y llegan en una hora y dicen ‘oh no, ya veo que todo está bien’ y uno le dice no tenga miedo, todo sigue normal”, dijo Diana.

El doctor Fermin Leguen del Distrito de Salud del Sur de Nevada explicó que México es uno de los países que está considerado con un alto nivel de transmisión del COVID-19. La recomendación que dan es que evite viajar si esto no es necesario.

Para aquellos que decidan viajar durante este tiempo, Leguen dice “que se recomienda que esa persona se ponga en cuarentena por 14 días”, las medidas de seguridad incluyen a todos.

También se aconseja estar monitoreando las señales o los síntomas que el coronavirus provoca, como la fiebre, la tos, problemas respiratorios, etc.

“Lo importante aquí, nuevamente, no es si viaja por avión o autobús, es por cuánto tiempo”, dijo Leguen.

Diana dijo que la compañía no ha tenido ningún caso de pasajeros enfermos en los autobuses hasta el momento. Una de las prioridades de Tufesa es mantener sus autobuses totalmente desinfectados y limpios.

“Tenemos precauciones, nosotros desinfectamos los autobuses, bueno los muchachos tienen sus propias máquinas, por igual aquí adentro tienen sus desinfectantes y se hace todos los días”, dijo Diana.

Diana dice que le están revisando la temperatura a los pasajeros y deben usar máscaras.

“Todo se les avisa, la temperatura se les [revisa], para estar seguros … y se sienten mejor ellos de estar bien y los otros pasajeros”, dijo Diana.

Leguen recomienda que si viaja a México, permanezca cerca de la familia y evite lugares en donde se acumula mucha gente.

Con la colaboración de la reportera Sally Jaramillo, 8 News Now.