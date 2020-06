VIDEO: Familiares y amigos se reúnen en apoyo al oficial herido a las afueras del UMC

LAS VEGAS (KLAS) — Familiares y amigos del oficial herido de bala durante una protesta del lunes por la noche, se reunieron el martes a las afueras del Centro Médico Universitario (UMC), en donde se encuentra hospitalizado, para demostrarle todo su apoyo.

Shay Mikalonis fue el oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) que recibió un disparo en la cabeza durante una protesta cerca del Circus Circus y posteriormente fue trasladado al hospital en donde se encuentra bajo soporte vital.

A pesar de que Mikalonis lleva trabajando como oficial solo unos cuatro años, muchos dicen que el impacto que generó en la comunidad podría durar toda la vida.

El equipo de 8NN habló con amigos cercanos, quienes se reunieron afuera del UMC para desearle una pronta recuperación.

“Mis últimas palabras fueron que se mantuviera a salvo”, dijo Lindsey Pinapfel, una amiga. Ella habló con Mikalonis solo unas horas antes de que le dispararan, todavía no puede creer que él esté peleando por su vida. “Esto no es lo que me imaginaba para él… es horrible y duro”.

Lindsey junto a su hermana Dana estuvieron rezando con la esperanza de que se recupere pronto el héroe de 29 años.

“Es duro… no quieres ver que lastiman a gente… tiempos difíciles”, dijo Dana. “Esto es lo que necesitábamos ver y desafortunadamente, es una circunstancia horrible”.

“Pidiéndole a Dios por un milagro para que salve al oficial Shay”, dijo James Balderrama, un residente de Las Vegas.

Balderrama trajo a más personas para compartir un solo mensaje:

“Queremos que su familia y la policía metropolitana sepan que lo que sucedió allá no representa a nuestra ciudad y no representa nuestro estado”.

Este grupo de personas también estuvo saludando a los oficiales custodiando el hospital. Algunas personas llevaron comida para los uniformados, con la intención de demostrarles su apoyo tanto a la agencia como al oficial herido.

“Hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente a quien le importas y hay mucha gente que quiere que salgas de esto”, dijo Lindsey. “Realmente espero que eso suceda”.

Las autoridades dijeron que el oficial aún sigue en soporte vital y en condición crítica.

Con la colaboración del reportero Orko Manna, 8 News Now.

