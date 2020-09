VIDEO: Familia desesperada de Las Vegas pide ayuda para localizar a joven desaparecida

LAS VEGAS (KLAS) — Una familia del valle dice estar desesperada tras la desaparición de su hija de 22 años el 29 de agosto.

“Estoy muy desesperada, ya son seis días sin mi hija, sin saber nada de ella”, dijo la mamá de Lesly Palacio, quien no regresó a su hogar hace ya casi una semana.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) se encuentra investigando este caso, en el cual advierten que Palacio podría estar pasando por un estrés emocional severo y estar necesitando ayuda médica.

Lesly Palacio. (Photo proided by Las Vegas Metropolitan Police Department)

Aparentemente la madrugada del día siguiente, Lesly se comunicó con su hermana, en donde dejó a su familia aún más preocupada.

“Cuando me levanté, ni me fui a la cocina, derecho me fui para allá para el cuarto y ya veo que está su hermana ahí… y yo le pregunté ¿dónde está Leslie?”, dijo su mamá. “Luego a las 4:40 de la mañana, ya era sábado, le texteó y le dijo: ‘Hey, te tengo que decir algo’ y ya es el último mensaje, ya nunca, nunca contestó, ya no escribió nada y su celular se le apagó completamente.”

Inmediatamente, la familia se comunicó con la policía, el 30 de agosto, para llenar un reporte como persona desaparecida.

Tanto las autoridades como la familia de Lesly publicaron fotos en las redes sociales, para pedir ayuda a la comunidad para dar con su paradero. Tras este incidente, la familia recibió un mensaje anónimo.

“Querían [$10,000] y si se les daba eso, la tiraban en un casino, el Cosmopolitan, pero querían el dinero primero”, dijo su hermana.

Las autoridades revelaron que Lesly tiene dos tatuajes, uno en su brazo izquierdo de un signo zodiacal y una mariposa en su espalda. Por ahora el LVMPD descarta la posibilidad de que se trate de un secuestro y lo sigue considerando como persona desaparecida.

Cualquier persona con más información sobre el paradero de Lesly, pueden comunicarse al LVMPD, a la sección de personas desaparecidas al 702-828-2907, al departamento al 702-828-3111 o por correo: missingpersons@lvmpd.com.

“Quiero que me ayuden a encontrarla por favor, es lo único que yo quiero”, dijo su mamá.

—