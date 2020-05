VIDEO: Estudiante latino triunfa a pesar de los desafíos que enfrentó en su camino a graduarse

LAS VEGAS (KLAS) — A pesar de que en este año muchos graduados no pudieron caminar en el escenario y ser reconocidos como se debe, ese no fue un obstáculo para seguir luchando para alcanzar sus metas.

Ese es el caso de Silvio Ernesto Mirabal Torres, de nacionalidad cubana, que llegó a los Estados Unidos hace un poco más de dos años y sin saber inglés, hoy es un graduado de antropología del College of Southern Nevada (CSN).

“Al principio fue difícil porque nomás hablaba en español en la casa con mis padres y mi hermana pero una vez que empecé en el CSN fue fácil aprenderlo”, dijo Torres, refiriéndose a los obstáculos para aprender un segundo idioma.

Su pasión es la antropología, según él la define como ‘el matrimonio perfecto entre la ciencia y la cultura’.

Sin embargo, sus planes no acaban aquí, ya que piensa seguir sus estudios en UNLV y posteriormente obtener su doctorado.

“Si eres nuevo aquí en los Estados Unidos y no eres bueno con el inglés, no tengas miedo de empezar la escuela porque no hables el idioma, lo vas a aprender de una forma u otra a través de interacciones con los profesores, con los estudiantes, con la gente… so no tengas miedo”, dijo Torres.

Torres también les aconseja a aquellos que llegan a este país en una situación similar, que no se den por vencidos y que estudien, a pesar de que al principio parecerá difícil y hasta imposible.

—