VIDEO: Estrategias de cómo iniciar un negocio

LAS VEGAS (KLAS) — El Consulado de México en Las Vegas inició el programa “Emprende Mujer Mexicana”, en el cual se llevarán a cabo varias sesiones de consejería y asesoramiento para las participantes y el público en general, que tenga ganas de comenzar un negocio.

En la edición de esta semana, se presentó Anabel Navarro, asesora de negocios, quien dio varios consejos de cómo subsistir en el mercado y llegar al éxito. Nuestra productora digital, Natalia Lancellotti, está colaborando con el consulado para traerle toda la información necesaria para crear un plan de negocio.

Navarro dice que un plan de negocio no siempre va en subida, ya que tiene sus ciclos.

Encontrar una oportunidad para crecer es la clave, ya que obstáculos van a existir en todo momento. Sin embargo, se deben seguir algunos pasos: Investigación, Conocimiento, Planeación, Estrategia y Capacidad.

Es importante trasladar la idea que está en la mente de forma escrita, así se empiezan a notar las pautas que se necesitan para establecer un negocio. Navarro nos cuenta la clave del éxito.

Es importante entender lo que el cliente quiere y necesita. También es crucial ofrecer algo único para ganarle a la competencia. Hay que tener conocimiento de la comunidad, del país y de otros negocios locales.

Navarro explica que no es solo la pasión, ya que la meta de abrir un negocio es para generar dinero.

El plano tradicional de cómo se constituye un plan de negocio:

Existen varias formas de comenzar a ahorrar para utilizar su propio dinero, estas son algunas:

Si quieres lograr lo que aún no has alcanzado, necesitas hacer lo que aún no has intentado”.

— Anabel Navarro