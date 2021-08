VIDEO: Empleados del CCSD que no están vacunados o no presentan comprobante, esperan horas por una prueba de detección

LAS VEGAS (KLAS) — Muchos empleados del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) mostraron su frustración tras el reglamento del distrito, de presentar comprobante de vacunación o hacerse una prueba de detección semanal para poder trabajar en las escuelas.

Varios empleados del CCSD estuvieron esperando horas, bajo el sol intenso del valle, para poder hacerse la prueba de detección requerida.

Un empleado envió un video de las largas filas en la escuela preparatoria Mojave en North Las Vegas, uno de los sitios ofreciendo este tipo de servicio.

“La fila seguía todo alrededor del establecimiento”, dijo Heidi Camarillo, maestra de segundo grado. “Tenía calor y estaba cansada tras haber trabajado todo el día”.

Las reglas establecidas por el distrito escolar dicen que si no estás vacunado, debes hacerte esta prueba y mostrar negativo cada semana. Si los empleados no cumplen con este requisito, entonces no cobran.

“Es muy incómodo, me siento como castigada porque no estoy vacunada”, dijo Tray Blanks, maestra de cuarto grado.

Ambas maestras debían realizarse la prueba del virus, sin embargo se encontraron de repente con un estacionamiento vacío ya que las autoridades de salud dijeron que los suministros se agotaron.

“Me encontré con que ya no había más suministros, ¿ahora entonces qué hago? Posiblemente tenga que regresar mañana para ver si tienen más”, dijo Camarillo. “Hará 107 grados sin sombra y sin agua, esto es una mala experiencia para todos nosotros, los maestros”.

CCSD staff seen waiting in line for COVID-19 testing at Mojave High School in North Las Vegas. (Courtesy: Yvonne Percell)

Nos comunicamos con el CCSD y esta fue la respuesta:

El distrito se compromete a mantener seguros a los estudiantes y su fuerza laboral con la intención de que las escuelas permanezcan abiertas. El personal del distrito está trabajando para identificar sitios adicionales y comunicarles de estos a todos los empleados cuando estén disponibles. Les pedimos que tengan paciencia y que entiendan que continuamos trabajando para que nuestras escuelas sean seguras para todos”. – DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO CLARK

Aquellos esperando en la línea son empleados que no están vacunados o no presentaron comprobante de vacunación a través del portal de CCSD. Estas personas deberán entregar una prueba semanal hasta que completen este procedimiento.

