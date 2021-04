VIDEO: “El sistema judicial funcionó”, dijo el jefe de policía tras veredicto de Derek Chauvin

LAS VEGAS (KLAS) — El jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), Joe Lombardo, felicita la decisión del juez en el veredicto emitido el martes sobre el caso del exoficial Derek Chauvin y espera que tras este evento surjan cambios en los departamentos policiales alrededor del país.

Lombardo dice que no hay lugar en los departamentos de policía para agentes que se comportan como Chauvin y que LVMPD hace lo posible para rechazar a este tipo de oficiales.

“El sistema de justicia funcionó”, dijo Lombardo. “Me sentí orgulloso como siempre me he sentido, no siempre, pero en el pasado hemos tenido decisiones algo controversiales por jueces y el sistema judicial en relación a oficiales… acciones inapropiadas pero en este caso vieron la luz y notaron las circunstancias asociadas con este evento y tomaron la decisión correcta que posteriormente, esperamos que mueva al país en el camino correcto”.

Reducción de fuerza es la clave que el LVMPD adopta y todos los departamentos policiales para seguir adelante. Lombardo menciona que esta regla debe ser la primera en cuanto un oficial se encuentra en una situación conflictiva. Además, el jefe de policía dijo que LVMPD trabaja duro para reducir encuentros fatales con ciudadanos a través de un intenso entrenamiento.

