VIDEO: Conoce los “Doodles”, una de las razas de perros más populares y difíciles de conseguir

LAS VEGAS (KLAS) — Varias familias del valle dicen amar a sus mascotas, aunque estas sean demasiado caras de mantener.

“Mi perro recibe un corte de pelo cada seis semanas”, dijo Kathy Shimizu, dueña de un perro doodle. “Lo cepillo constantemente aunque no quiera pero al final vale la pena, honestamente es una inversión como si fuera un niño”.

Cada día aumenta la popularidad en los perros doodles, los cuales son mezcla entre la raza caniche con otra. Esta combinación hace que los perros sean de tamaños y colores distintos, una de sus características más bonitas.

“No son económicos y si encuentras uno a bajo costo posiblemente sea una estafa”, dijo Adam Jacob, dueño de un doodle.

El aspecto único de su pelaje es una de las razones principales por las cuales las personas se enamoran de esta raza.

“Mi razón principal es que no sueltan tanto pelo”, dijo Shimizu. “Cuando investigué la raza de perro que son y que no sueltan pelo, me decidí que sería la mascota ideal para nuestra familia”.

Sin embargo, no siempre hay buenas noticias.

“Fue una mascota divertida y sana pero también fue la fuente de muchos dolores de cabeza”, dijo Moises Kristich, tras la muerte de su perro doodle. “Bailey siempre asistía a sus visitas al veterinario y era de ejemplar comportamiento”.

A pesar de sus revisiones médicas regulares, de repente dio un giro inesperado que dejó desconcertado a su dueño, cuando Bailey despertó una noche completamente desorientado.

“Fue una noche larga y triste para nosotros y a la vez difícil porque no sabíamos que estaba pasando”, dijo Kristich. “De repente tenía problemas al caminar, llegó a perder la vista y su equilibrio, hasta que sus síntomas empeoraron a vómitos y ataques epilépticos”.

Después de varios intentos por ver a Bailey en un mejor estado de salud, la familia tuvo que despedirse de él.

“Fue difícil perderlo y asimilar que un cachorrito de tan solo más de un año tuviera problemas de salud tan graves e incurables”, dijo Kristich.

Expertos alertan que esta raza es muy particular y la demanda es escasa debido a su popularidad, algunos residentes dijeron haber esperado de entre tres meses hasta aproximadamente más de un año para al fin poder tener su doodle.

