VIDEO: Conferencia anual fortalece rol de inmigrantes en el país

LAS VEGAS (KLAS) — Líderes estatales se hicieron presente en la conferencia de inmigración más grande del país el lunes por la mañana en Las Vegas.

La Conferencia Nacional de Inclusión de Inmigrantes (NIIC) se llevó a cabo el lunes, en su decimocuarto año. Este evento tiene como objetivo resaltar el rol importante de los inmigrantes alrededor de la nación, además de la diversidad, el poder y la economía.

“Yo vengo de padres indocumentados y yo incluso estaba indocumentada, entonces yo sé lo que es sufrir tanto, no tener papeles, no tener una voz y no tener a alguien que te escuche”, dijo Elisa Salinas, de la organización CASA.

Esta conferencia brinda un espacio para que líderes y organizaciones puedan compartir y fortalecer sus uniones para hacer mejor labor a nivel local, regional y nacional. NIIC tiene como compromiso, el integrar a los inmigrantes a la comunidad y hacer respetar su democracia, valorando cada contribución realizada dentro de los Estados Unidos.

