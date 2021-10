VIDEO: Cierran Sahara Avenue por 6 horas luego de un accidente que dejó a un peatón muerto

1:35am – FATAL HIT-&-RUN AUTO-PEDESTRIAN CRASH



SAHARA *CLOSED* BETWEEN JONES & TORREY PINES@LVMPD on scene.



Updates on @8NewsNow with @JLangelerNews, @NewsieHeather & @sherryswensk #NVtraffic #LVtraffic #8NN pic.twitter.com/rQVLRbxpxB