VIDEO: Arranca oficialmente el Censo 2020, aquí lo que usted debe saber

LAS VEGAS (KLAS) –– Este próximo jueves 12 de marzo arranca el Censo 2020 en todo el país y como lo es cada década, la Oficina del Censo de los EE. UU., tiene la tarea de contar a cada residente del país.

Los encuestadores del censo 2020 informan a sus Centros Regionales del Censo local, pero habrá eventos donde podrá someter sus datos al igual que por la internet.

CENSO 2020 (AP Photo/John Amis, File)

Oficiales de la ciudad también están aclarando dudas que existan sobre el conteo. La concejal de la ciudad de Las Vegas, Olivia Díaz, explica que los encuestadores del censo no piden información privada como números de seguro social, información de tarjetas de crédito, entre otras más.

“Usted no tiene que decir si es ciudadano o no de nuestro país, lo que queremos exhortarle es que su información es privada, nadie puede realmente saber sus datos que están vinculados a usted”. Olivia Díaz, Concejal del Municipio Las Vegas

Archivo – (AP Photo/Michelle R. Smith, File)

En Las Vegas, se realizarán una serie de eventos para impulsar, facilitar y explicar la participación a los residentes del valle la imporatancia de ser contados.

“Lo importante es que nos hagamos contar porque ese conteo de las personas de verdad que impacta la cantidad de dinero que recibimos como estado, como ciudad, para las escuelas, la salud, los beneficios de Medicaid/Medicare y también subsidios de vivienda, todo eso, impacta el censo y si no nos contamos los recursos que llegan a nuestro estado serán menos de los que necesitamos para apoyar a nuestra gente’ Olivia Díaz, Concejal del Municipio Las Vegas

Es importante que para participar el residente este bien informado.

Encuestador del censo, 21 de febrero, 2020 (AP Photo/Mark Thiessen)

Aquí unas recomendaciones básicas para identificar y verificar al encuestador en domicilio:

Presentará una credencial de identificación que incluirá, su nombre, su fotografía y una marca de agua del Departamento de Comercio (Department of Commerce) y una fecha de vencimiento

Tendrá una bolsa oficial identificable, y equipo que podría incluir una computadora portátil o un teléfono inteligente, con el logotipo de la Oficina del Censo

Los censistas y los representantes de campo realizarán su trabajo entre las 9 a.m. y las 9 p.m., hora local

Los representantes del censo estarán en organizaciones locales y eventos comunitarios con tabletas informáticas para ayudar a las personas a responder en línea al Censo 2020

¿Cómo saber si el encuestador que está en tu domicilio puede resultar una estafa?

La Oficina del Censo de EE. UU., nunca solicitará su:

Número de seguro social

Apellido de soltera de su madre

Dinero o donaciones

Información de tarjeta de crédito o cuenta bancaria

Su información personal por correo electrónico.

Las respuestas al censo se mantienen privadas ya que la ley federal prohíbe que la Oficina del Censo use la información que recopila para cualquier otro propósito que no sea estadístico. La Oficina del Censo no puede compartir respuestas con el FBI, la CIA, ICE o incluso el presidente de los Estados Unidos.

Recuerde que puede participar en el censo del estado y si requiere mayor información puede revisar la página del censo haciéndole clic aquí:

Si no quiere ser visitado en su domicilio, la oficina del censo te recomienda completar el formulario Censo 2020 en línea, por teléfono o por correo.

Los residentes pueden reportar actividades fraudulentas comunicándose a la línea directa regional de la Oficina del Censo de los EE. UU. Al 1-844-330-2020 o llamando a la policía.