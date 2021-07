VIDEO: “¿A quiénes estamos protegiendo?”, cuestiona una empleada de casino sobre el uso de las mascarillas

LAS VEGAS (KLAS) — El uso de las máscaras regresó de forma obligatoria para todos los empleados del Condado Clark, a partir de la medianoche del miércoles.

Esta regla surge tras un voto por la Comisión del Condado Clark el martes 20 de julio, en donde se discutió por varias horas, las medidas para mitigar el virus después de un aumento drástico de muertes y hospitalizaciones en la ciudad de Las Vegas.

Ahora empleados deberán usar máscaras en interiores, sin embargo muchos se preguntan de qué sirve si los clientes y turistas no tienen que ponerse una.

“¿A quiénes estamos protegiendo?”, cuestionó Robin McDermott.

Es una pregunta que se hace desde que los comisionados votaron por regresar a usar mascarillas el martes. La Junta de Control de Juegos de Nevada anunció el miércoles que esta regla también incluye a los empleados de los casinos.

“Es muy frustrante, a mí no me molesta usar una máscara”, dijo McDermott. Ella trabaja en uno de los casinos del Strip y dice no tener problemas en seguir las reglas. Sin embargo, ella cree que el uso obligatorio solamente para los empleados, no tiene ningún sentido.

“Tener a todos los que ingresan al casino sin una máscara, yo creo que no hace sentido”, dijo McDermott. “No creo que esto sea muy efectivo”.

El comisionado del Condado Clark del Distrito F, Justin Jones, dice que esta regla es un paso hacia lo correcto.

“No hay manera de verificar constantemente quien está o no vacunado”, dijo Jones.

Jones dice que es crucial seguir enviando el mensaje para que las personas se vacunen y continúen además siguiendo los protocolos por el Distrito de Salud del Sur de Nevada, de usar una mascarilla, aún estando vacunados.

Esta normativa estará en efecto hasta el 17 de agosto, fecha en la cual los comisionados del condado reevaluarán la decisión dependiendo en los casos positivos y personas fallecidas hasta el momento.

