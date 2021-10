Viaje al emprendimiento, consejos de cómo sobresalir en tu negocio

LAS VEGAS (KLAS) — El Consulado de México en Las Vegas inició el programa “Emprende Mujer Mexicana”, en el cual se llevarán a cabo varias sesiones de consejería y asesoramiento para las participantes y el público en general, que tenga ganas de comenzar un negocio.

En la edición de esta semana, se presentó Ericka Aviles, empresaria y fundadora de Ericka Aviles Consulting, quien dio varios consejos de cómo sobresalir en la comunidad donde vives, llegar al éxito y la importancia de conectar con la gente. Nuestra productora digital, Natalia Lancellotti, está colaborando con el consulado para traerle toda la información necesaria para crear un plan de negocio.

Aviles mencionó que es importante el apoyo de la familia y que los hijos vean que es posible salir adelante siendo una mujer emprendedora y mamá al mismo tiempo.

Que nuestros hijos vean esa motivación y esas ganas de salir adelante”. — ERICKA AVILES

Algo que destacó Aviles es el no dejar de creer en sí mismos, ya que usualmente las latinas no tienen la confianza de que sí lo pueden lograr, mayormente por ser minoría y también por no ser parte de puestos de trabajo de alto rango.

Me abrió muchísimas puertas el hablar en español… no dejen de aprovechar esas oportunidades”. — ERICKA AVILES

Aviles habló de su proceso para empezar con su empresa y poder conseguir clientes, destaca la importancia de networking y mantener esos contactos para futuras oportunidades. Es importante no descartar a ninguno, ya que ese cliente puede ayudarte a expandir tu mercado con otros.

Tomen en cuenta quien es el que le está comprando sus servicios… muchos de mis clientes son mujeres”. — ERICKA AVILES

Como fundadora de Ericka Aviles Consulting, ella tuvo que organizar su tiempo y a veces hasta dejar de compartir con su familia para poder exceder en el sector laboral. Aviles pudo lograr maximizar su clientela gracias a la constancia y perseverancia de triunfar.

Mi marca ha empezado a crecer por el ‘word of mouth’, de boca en boca”. — ERICKA AVILES

Aviles compartió con las participantes que cuando ella pensó en su negocio, no tenía un presupuesto para marketing. Debido a esto, decidió dar unos consejos sobre mercadeo.

Metas y objetivos

Define tu cliente ideal

Mide los resultados

Certificaciones y recursos

Ella aconseja abrirse con otras personas y contar su propia historia, ya que es parte de su identidad y al compartirla, poder ayudar a los demás. Aviles habló sobre las altas y bajas de tener una empresa y mencionó que a veces es necesaria la terapia para un mejor cuidado de la salud mental.

Tu nombre es tu marca y hay que cuidar tu marca”. — ERICKA AVILES

Cuatro acuerdos que Aviles sigue al pie de la letra:

1- No tomes nada personal

2- Haz siempre lo mejor

3- No supongas

4- Honra tus palabras

