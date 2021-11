Vacunas válidas para entrar a Estados Unidos

LAS VEGAS (KLAS) — En tan solo días, los nuevos requisitos para ingresar a los Estados Unidos entrarán en vigor y esto podría llegar a ser un problema para muchos extranjeros.

A partir del 8 de noviembre, aquellas personas ingresando al país por tierra o por aire, deberán mostrar comprobante de vacunación contra el COVID. Sin embargo, muchos viajeros desconocen que hay algunas vacunas que no son aprobadas para ingresar a los Estados Unidos.

Según la página oficial del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hay solamente seis vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que por ende, el gobierno estadounidense usa como guía.

Las vacunas contra el COVID aceptadas son:

Pfizer

Moderna

Janssen (Johnson & Johnson)

AstraZeneca

Sinovac

Sinopharm

Según esta nueva norma, se considera a alguien completamente vacunado si recibió una o dos dosis de cualquier vacuna en la lista mencionada y dejaron pasar al menos un periodo de 14 días desde la última inyección. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el 20 de octubre la combinación de las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen, como refuerzo a la inmunización inicial.

Esto deja fuera a millones de personas en todo el mundo que recibieron la vacuna rusa Sputnik V, la china CanSico o las vacunas cubanas Abdala, Soberana 02, Soberana Plus. En muchos países, las personas no pueden elegir la vacuna que desean recibir, sino que los gobiernos organizan jornadas de vacunación dependiendo de las dosis que tengan disponibles.

En México, tanto la vacuna rusa como la china están entre las más populares. La madrugada del 26 de octubre arribó a ese país el vigésimo segundo embarque de Sputnik V con 6,471,000 dosis, con el cual suman 19,100,000 dosis entregadas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gameleya, según la Secretaría de Salud de México. Muchos ciudadanos de este país están optando por viajar a los Estados Unidos previo al 8 de noviembre para vacunarse nuevamente contra el COVID, pero haciéndolo con las vacunas aprobadas por la OMS. Sin embargo, la gran mayoría no puede solventar esta opción por lo que estarían a la espera de que la OMS apruebe la vacuna que hayan recibido y de esta forma, poder realizar su viaje.

Si no tiene el esquema de vacunación completo contra el COVID-19, NO podrá abordar el vuelo a los Estados Unidos, a excepción de algunos de los criterios mencionados a continuación, provenientes de la página del CDC:

Personas que son parte de comitivas diplomáticas u oficiales de gobiernos extranjeros

Personas menores de 18

Personas con contraindicaciones médicas documentadas para recibir la vacuna contra el COVID-19

Personas que participan de ensayos para ciertas vacunas contra el COVID-19

Personas con una excepción de emergencia o por cuestiones humanitarias

Personas con visas válidas [excepto la B-1 (negocios) o B-2 (turismo)] que sean ciudadanos de un país extranjero con disponibilidad limitada de vacunas contra el COVID-19

Miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus cónyuges o hijos (menores de 18 años)

Los tripulantes marítimos que viajan con una visa C-1 o D para no inmigrantes

Personas cuyo ingreso se considera de interés nacional, según lo determine la Secretaría de Estado, la Secretaría de Transporte o la Secretaría de Seguridad Nacional (o quienes estas designen)

Para saber más información sobre las categorías de excepción de vacunación, visita la página en línea aquí.

A continuación podrá ver la lista de países con bajo nivel de vacunas contra el COVID disponibles, considerados como excepción:

Los periodistas Greg Haas y Natalia Lancellotti intentaron comunicarse con el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) para algún comentario al respecto, pero aún no han recibido respuesta. Según la página del CDC, aquellos que no puedan comprobar estar completamente vacunados con las vacunas aprobadas por la OMS, no podrán abordar un avión con destino a los Estados Unidos.

Aparte de estar vacunado, se deberá mostrar una prueba de detección negativa realizada dentro de los tres días previos al viaje, mientras que los no vacunados deben presentar una prueba con un día de anticipación.

No se requerirá que los menores de 18 años estén completamente vacunados debido a que en muchos lugares no cumplen con el criterio de elegibilidad, pero deberán realizarse una prueba diagnóstica de COVID-19, a excepción de los niños menores de 2 años.

Border Report informó que las personas que quieran ingresar por la frontera sur deberán tener listo su comprobante de vacunación (lista de CDC) y atestiguar el motivo de su viaje. Si un oficial de la Patrulla Fronteriza le pide documentación adicional, deberá comprobar el estado de vacunación, ya sea impreso o a través del portal digital, disponible en su teléfono CBP One™ .

Para más información sobre los requisitos, puedes visitar la página en línea aquí.

