Un padre se tira por un acantilado en su camioneta con sus dos hijas dentro

SAN DIEGO, California (KSWB) – Un sorprendente video de seguridad muestra una camioneta brincando un acantilado en Sunset Cliffs con un padre y sus dos hijas pequeñas adentro.

La policía dice que el conductor era suicida y que estaba tratando de suicidarse y llevar a sus hijas con él.

“Originalmente, recibí una llamada de que el padre podría tener un arma y podría intentar salir del Puente Coronado”, dijo el oficial de policía de San Diego K9 John Wiese.

Wiese dijo que la policía rastreó el teléfono celular del padre hasta el área de Sunset Cliffs y otro oficial rápidamente vio su camioneta. Antes de que la policía pudiera activar sus luces, dicen que el padre aceleró y salió del acantilado. Un residente cercano, que grabó el incidente en la cámara de vigilancia de su hogar, dijo que Wiese estaba en escena y sobre el acantilado para tratar de ayudar en cuatro minutos.

“Mi primer pensamiento fue simplemente saltar”, dijo Wiese. “Pero pensé que si saltaba y golpeaba algo, no sería de mucha ayuda. Entonces, recordé que tengo una correa de 100 pies en mi auto que usamos para las misiones SWAT, y pensé que si eso podía sostener a mi perro de 95 libras, entonces quizás podría sostenerme a mí ”.

Wiese sacó al padre y a las dos niñas de la camioneta destrozada y ató la correa a una de las chicas para que otros rescatistas pudieran llevarla a un lugar seguro. Un socorrista llegó en bote y ayudó con la otra hija, que resultó herida. Esa hija y el padre fueron sacados por un helicóptero.

Wiese dijo que habló con el padre durante el rescate.

“Él dijo:” No puedo creer que no hayamos muerto “, porque estaba tratando de suicidarse. Y luego me dijo que las chicas estaban realmente sentadas en su regazo cuando condujo por el acantilado y que nadie tenía puesto el cinturón de seguridad ”, dijo Weise. “No podía entender cómo sobrevivieron”.

La policía le dijo a KSWB que una de las dos niñas tenía heridas graves, pero se espera que ambas se recuperen. El padre enfrenta múltiples cargos, incluidos dos cargos de intento de asesinato.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad del papá o mayor información respecto de las niñas.