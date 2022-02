“Un día sin inmigrantes” en EE.UU.

Immigrants walking before sunset (Photo by: Getty Images)

LAS VEGAS (KLAS) — Latinos salieron a las calles de al menos 26 ciudades para marchar por “Un día sin inmigrantes” y exigir a la actual administración una reforma migratoria para más de 11 millones de indocumentados.

Estas protestas sucedieron en Washington DC, Los Ángeles, Chicago, New York, Houston, Dallas, Miami, Boston, Atlanta, San Francisco, Philadelphia, entre otras.

Este 14 de febrero se envía un mensaje claro a la comunidad inmigrante de este país: el no asistir a las escuelas, el no ir a trabajar y el no consumir ningún producto, mientras que al mismo tiempo, se sale a las calles para manifestarse de manera pacífica y alzar la voz sobre la importancia del inmigrante en Estados Unidos.

En las elecciones presidenciales del 2020, Joe Biden prometió que defendería los derechos de los inmigrantes otorgando una reforma migratoria en los primeros 100 días de poder. Sin embargo, ya pasó un año y pocos meses, y los inmigrantes le siguen recordando al mandatario sobre sus promesas de campaña.

—