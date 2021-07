UFC 264: La mexicana Irene Aldana regresa al octágono el sábado en Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Mientras que todos los ojos estarán puestos en la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier el sábado 10 de julio, también habrá otro combate de UFC que dará mucho que hablar.

La mexicana Irene Aldana, de 33 años, regresa al octágono después de no pelear desde octubre del 2020, cuando se enfrentó a la estadounidense Holly Holm, en donde perdió por decisión unánime.

“Siempre va a haber altas y bajas en la vida… este tipo de derrotas, creo que esta fue la derrota más fuerte que he vivido.. tenía los ojos de muchas personas encima… perdí de una manera muy fea honestamente”, dijo Aldana. “Esto te enseña a poder sobrellevar este tipo de adversidades… no quedarte ahí, no quedarte estancado… aprender y regresar a trabajar más duro”.

Aldana se prepara para pelear en contra de Yana Kunitskaya en el T-Mobile de Las Vegas, por el título de peso gallo.

“Me motiva mucho el sentir que tengo que seguir dando ese ejemplo, esa posición que se le está poniendo a México… siento que ahora sigo yo en demostrar en traer esa bandera mexicana al octágono más importante del mundo”, dijo Aldana.

La luchadora mexicana de artes marciales mixtas cuenta con un récord de 12 victorias, seis por via del KO, tres por sumisión y tres por decisión. También tiene seis derrotas, dos por via rápida y cuatro por decisión.

