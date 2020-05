The Venetian comienza a aceptar reservaciones para el 1ero de junio

LAS VEGAS (KLAS) — The Venetian anticipa su reapertura al público próximamente y comienza a tomar reservaciones a partir del primero de junio.

La Junta de Control de Juegos de Nevada y el gobernador Steve Sisolak no anuncian hasta el momento una fecha estipulada de reapertura para los casinos, lo que sí se sabe es que estas propiedades están incluidas en una fase posterior.

The Venetian será el primero en estar disponible, luego seguirá el Palazzo, según un comunicado de prensa enviado por el resort.

The Venetian envió el siguiente comunicado explicando la decisión tomada de comenzar a aceptar reservaciones:

The Venetian Resort comenzará ahora a tomar reservaciones para el primero de junio, cuando nosotros anticipamos que abriremos nuestras puertas al público. Mientras que reabrimos en etapas, la torre del Venetian va a ser la primera en estar disponible; la torre del Palazzo procederá en una fecha posterior. Continuamos respetando las guías otorgadas por las autoridades locales, estatales y federales, incluyendo el Distrito de Salud del Sur de Nevada, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la Junta de Control de Juegos de Nevada. En cuanto a la reapertura, nuestros huéspedes podrán esperar comodidades de lujo en el resort de Las Vegas, las cuales incluyen: un servicio completo del casino, más de una docena de restaurantes, nuestra piscina completamente renovada y múltiples tiendas de ropa.

Ante la situación del COVID-19, hemos lanzado “Venetian Clean”, nuestro compromiso de más de 800 iniciativas para asegurar la seguridad y minimizar el riesgo para nuestros huéspedes y equipo de trabajo. Además, en lo que nos preparamos para abrir, estaremos otorgando pruebas de detección del virus a todos nuestros empleados por un periodo de dos semanas para asegurarnos que estén listos para trabajar. Para más información del “Venetian Clean”, visita: venetian.com/venetianclean.

Aparte de todos estos esfuerzos para nuestra comunidad, The Venetian Resort Las Vegas anuncia el lanzamiento de Share the LOVE, un programa para donar miles de noches gratis para los “héroes de la comunidad” trabajando en la primera línea y de primeros auxilios en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Por cada suite que registremos a través del programa Share the LOVE, The Venetian Resort donará una noche gratis para que sea usada por un experto en la salud o héroe de la comunidad, como agradecimiento por estar en primera línea para luchar contra el coronavirus. El resort se ha comprometido a donar 50,000 noches en todos los resorts bajo este programa. Para más información sobre Share the LOVE visita: venetian.com/sharethelove“.

