Sospechoso arrestado luego de golpear a un hombre en la cabeza con un hacha durante pelea

LAS VEGAS (KLAS) – Gustavo Mares, identificado por LVMPD como ocupante temporal , fue arrestado por agredir a un hombre con un hacha, según un informe de arresto obtenido por 8 News Now. El incidente ocurrió cuando el sospechoso fue a la casa rodante de la víctima para comprar ropa.

La policía encontró a la víctima, Gose Molina, en la cuadra 1200 de West Owens Avenue con una camisa negra atada a la cabeza herida y sangre cubriéndole la cara y el pecho el pasado 23 de abril.

Molina y un testigo, Nolan Treadwell, describieron el sospechoso a la policía y dijeron que golpeó a Molina en la cabeza con el arma antes de que se produjera una lucha. Molina y Treadwell intentaron someter a Mares, pero este último escapó.

La policía metropolitana localizó a Mares en la cuadra 1500 de West Lake Mead, identificándolo por la ropa oscura que llevaba, según lo descrito por la víctima. Tenía heridas en la cara consistentes con estar en una pelea.

Inicialmente, la policía no pudo encontrar el arma utilizada en el ataque a Molina y examinó el área. Durante su búsqueda, encontraron a una vecina que fue testigo del hecho y mencionó que estaba sentada en su patio cuando escuchó un fuerte grito, seguido de un segundo grito. Según el informe, la testigo salió de su casa en busca de alguien que creía estar en peligro. Vio a tres hombres peleando, uno en el suelo y los otros dos pateándolo, golpeándolo y pisoteándolo. Ella dijo que vio a un hombre sangrando de su cabeza gritando, “alguien estaba tratando de matarme”.

La mujer vio una pequeña hacha en el suelo cerca de la pelea y vio a la víctima levantarla e intentar tirarla al techo de un negocio cercano. No lo logró la primera vez pero la lanzó con éxito la segunda vez. Los oficiales luego obtuvieron acceso al techo y descubrieron el arma, que contenía rastros de sangre.

El informe dice que la mujer vio a Mares levantarse y correr hacia ella. Ella pensó que él la lastimaría, pero él huyó por K Street y desapareció en Leonard Avenue, le mencionó a la policía que la víctima tenía un gran corte en la cabeza. Ella le ofreció a Molina una botella de agua antes de llamar al número de emergencias, El equipo de la policía llegó mientras ella estaba en la llamada y le dijo a los detectives que había visto al hombre que vivía en el RV varias veces. Ella señaló que “realmente no molesta a nadie”, pero que actúa “un poco extraño a veces haciendo berrinches y gritos cuando no hay nadie cerca”.

Los detectives de Metro hablaron con Molina en UMC Trauma y descubrieron que se había reunido con el sospechoso esa mañana alrededor de las 3 a.m.en una parada de autobús. Mares había estado siguiendo a Molina y luego le dijo que necesitaba ropa. Según el informe, Mares se identificó como “Adolfo” para Molina. Molina aceptó venderle ropa, y fueron a la casa rodante de la víctima estacionada en K Street y Owens. Se quedaron allí con Treadwell hasta alrededor de las 7 a.m. El sospechoso se ofreció a comprarles café, y él y Treadwell fueron a buscar bebidas. Cuando regresaron a la casa rodante, el sospechoso comenzó a probarse la ropa.

Molina le dijo a la policía que Mares tenía una “mirada loca en sus ojos”. El informe dice que cuando la víctima se sentó en su cama plegable, Mares blandió un hacha y declaró que quería matar a Molina y llevarse sus pertenencias, el sospechoso atacó a Molina con el hacha golpeándolo una vez. Le dijo a la policía que no recordaba mucho de lo que sucedió, a excepción de que Mares sostenía el hacha contra su pecho y él logró quitársela de encima y luego la estaba tirando al techo.

La policía entrevistó a Treadwell, que había conocido a Molina durante un año y se había quedado en la casa rodante con él durante unas dos semanas. Cuando despertó, descubrió a Molina y al sospechoso, un hombre que no conocía, Treadwell le dijo a la policía que Mares y Molina se hablaron en español durante bastante tiempo. Según el informe, Treadwell y el sospechoso fumaron metanfetamina juntos. Después de ir y tomar bebidas, regresaron a la casa rodante, donde el sospechoso luego exigió el teléfono de Molina antes de blandir el hacha y golpear a la víctima en la cabeza. Le dijo a la policía que pelearon. Mares huyó por la calle K hacia Leonard Avenue y desapareció.

Mientras los detectives estaban en UMC con la víctima, notaron que tenía un gran agujero de 5-6 ″ y una laceración profunda en la cabeza, claramente hecha por un hacha. Según el informe, la enfermera dijo que Molina tenía una fractura en el cráneo y que iría a una cirugía. Molina también tenía un dedo meñique fracturado.

Cuando los detectives entrevistaron a Mares, dijeron que tenía un ojo morado hinchado y rasguños “superficiales” en la cara. Los detectives notaron que era difícil de entender durante parte de la conversación. Mares relató que se encontró con la víctima en la parada del autobús, pero no podía recordar exactamente dónde o el nombre del hombre. Mencionó que le dijo a Molina que quería comprar algo de ropa, fueron y se “relajaron” en la casa rodante de la víctima con otro hombre que no conocía. Después de que el sospechoso y Treadwell regresaron de tomar bebidas en la gasolinera de la esquina, le dijo a la policía “de repente todos estaban peleando”.

Según los informes, Mares no sabía de qué se trataba la pelea y dijo que nunca vio un hacha. Dijo que estaba usando la ropa que se había probado en la casa rodante de Molina cuando la policía lo detuvo. Según el informe, Mares continuamente le dijo a la policía que no sabía por qué estaban peleando y que los otros dos lo atacaron antes de que la pelea cayera afuera de la casa rodante. Dijo que no sabía cómo Molina sufrió su lesión en la cabeza y que debe haber sucedido cuando se cayeron del vehículo recreativo.

Mares enfrenta varios cargos, incluido el intento de asesinato con un arma mortal, el robo con un arma mortal y la batería con un arma mortal con daños corporales considerables.