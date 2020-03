SNHD: 249 casos de COVID-19, 6 muertes en el Condado Clark

LAS VEGAS (KLAS) – El gobernador de Nevada Steve Sisolak, emitió un decreto de emergencia en el que prohíbe las reuniones de más de 10 personas con el fin de contener la propagación del coronavirus.

La orden no se aplica a los hogares, pero si se extiende a los sitios públicos de la ciudad incluyendo parques recreativos, en específico las áreas de jugar como las canchas de baloncesto, de béisbol, columpios y áreas de juego infantil. La medida no le prohíbe al residente salir de su casa y la orden no se aplicable a indigentes.