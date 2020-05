Sisolak: Nevada entrará en la Fase Uno del plan de reapertura el 9 de mayo

LAS VEGAS (KLAS) – El gobernador Steve Sisolak anunció que la Fase Uno de reapertura del estado de Nevada ocurrirá a partir del primer minuto del sábado 9 de mayo.

“Gracias a que los nevadenses cooperaron y lo hicieron bien con el distanciamiento social, estamos en camino de reabrir los criterios y entraremos en la Fase Uno el sábado 9 de mayo”, dijo el gobernador Sisolak.

Sisolak señaló que varias empresas pueden reabrir bajo estrictas reglas. Estos incluyen opciones para cenar en restaurantes, barberías y peluquerías, negocios minoristas y concesionarios de vehículos.

El equipo de I-Team de 8 News Now habló con el gobernador después de la conferencia de prensa y le preguntó qué diría a los críticos que querían más información antes. Algunos dicen que esto no fue un gran aviso para las empresas.

“No, no es mucho aviso para las empresas, y no tienen que abrirse. Estás absolutamente en lo correcto. Y tratamos de proporcionar información lo más rápido que podíamos, y con la mayor claridad y precisión. Pero eso dependía de la información que llegaba día a día para formar una trayectoria. No quieres ver que vamos bien a mitad de camino, y luego volver a subir, y luego las esperanzas de todos se desvanecen “, dijo Sisolak. “Para las empresas que piensan que no les di suficiente aviso, lamento si se sienten así, pero no tienen que abrir el sábado”. Tenga la seguridad de que este no es un mandato que nadie tiene para abrir sus negocios. Si eligen no abrir su salón o restaurante, no hay problema. Eso es totalmente un engaño que hacen por su cuenta. Algunos se abrirán y otros no, y estoy totalmente de acuerdo con eso “.

En la conferencia de prensa, se anunció que se había observado una tendencia general decreciente desde el 21 de abril de hospitalizaciones COVID-19 y hospitalizaciones en la UCI.

La Asociación de Hospitales de Nevada dice que los hospitales tienen la capacidad de manejar un aumento repentino en los casos.

Hasta la fecha, el estado ha distribuido 3 millones de artículos de PPE.

Según el gobernador Sisolak, el DHHS dice que el estado puede ampliar las pruebas a pacientes asintomáticos, avanzando hacia la meta de 4,000.

“El rastreo de contactos es extremadamente importante. También queremos asegurarnos de tener una capacidad sostenida para proteger a las poblaciones más vulnerables “, agregó el gobernador Sisolak.

El gobernador Sisolak dijo respecto a las empresas que pueden reabrir, “Se recomienda encarecidamente el uso de las máscaras faciales o cubiertas para cualquier persona en el público. Las empresas DEBEN exigir a los empleados que se cubran la cara “.

Los restaurantes ahora pueden abrir para cenar y se requiere que los empleados usen mascarillas, el restaurante estará limitado a no más del 50% de la capacidad de asientos, excluyendo los asientos del bar. Las mesas y las cabinas deben estar separadas 6 pies de distancia. Zonas de bar cerradas aún.

Requisitos del restaurante:

A partir del sábado 9 a las 12.01 am

Se fomenta la venta y servicio para llevar

Los empleados deben usar mascarillas obligatoriamente

Incitar a los clientes a usar mascarillas

La capacidad del restaurante, será de máximo de 50%

Se requieren reservaciones

Las mesas deben de estar a un promedio de 6 pies de separación.

Los Bares permanecerán cerrados



Los peluqueros y estilistas pueden volver a abrir, pero el negocio debe separar sus estaciones mantener 6 pies, solo con cita previa. Los estilistas, esteticistas y todo el personal deben usar mascarillas y cubiertas para la cara.

Las empresas minoristas deben limitar a los clientes al 50 por ciento de la capacidad permitida de acuerdo con los códigos contra incendios. Esto ahora incluye supermercados, ferreterías, etc.

Los centros comerciales cerrados permanecen cerrados pero pueden comenzar con venta para llevar y recoger en el lugar.

Los concesionarios de automóviles deben limitar a los clientes al 50 por ciento de la ocupación permitida de acuerdo con los códigos de incendio.

Para las pruebas de manejo en los concesionarios, solo el miembro de la familia puede estar en el automóvil. No se permiten vendedores en los automóviles durante las pruebas de manejo.

En cuanto a las grandes reuniones, todavía están prohibidas. Quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas.

El gobernador Sisolak dijo sobre el Día de la Madre: “Amo a mi madre demasiado como para cenar con ella el domingo”.

Sisolak dice que no puede salir nada bueno y que no vale la pena la posibilidad de que contraigan el virus.

“Las poblaciones vulnerables deben continuar refugiándose en su lugar. Los familiares con personas vulnerables en el hogar deben tomar precauciones adicionales cuando trabajan o están en público ”, agregó el gobernador Sisolak.

Sisolak en empresas que no pueden reabrir la Fase Uno:

Barras/Tabernas

Discotecas

Tabernas que actualmente no tienen una licencia para servir comida

Gimnasio e instalaciones de fitness.

Actividades de entretenimiento y recreación (boleramas, cines)

Strip clubs y burdeles

Balnearios

Todas las oficinas estatales y del condado permanecerán cerradas.

Sisolak dice que las instalaciones de juego aún no pueden volver a abrir hasta que la junta de control apruebe los planes de reapertura.

Algunos casinos planearon reabrir el fin de semana del Día de los Caídos, pero en este momento se desconoce si sucederá.

El gobernador enfatizó que los restaurantes con casino y los restaurantes de juego deben permanecer cerrados.

“Comenzaremos a abrir establecimientos de juego en el momento apropiado. No quiero adivinar una fecha y la dejo en manos de la división estatal de juegos “, agregó el gobernador Sisolak.

El gobernador Sisolak enfatiza que debemos permanecer vigilantes y continuar practicando pautas y distanciamiento social, indicando que los casos continuarán aumentando a medida que reabrimos las actividades.

“No podemos bajar la guardia ahora. El comienzo de la reapertura de nuestra economía no es el final del coronavirus ”, enfatiza Sisolak.

Sisolak dice que los condados pueden hacer cumplir requisitos más estrictos para la reapertura si así lo desean, pero al menos deben cumplir con el mínimo del 50% de capacidad y no pueden superar eso.

“Es nuestra responsabilidad personal, todos y cada uno de nosotros, mantenernos a salvo para nosotros mismos, nuestros seres queridos y otros”, agregó Sisolak.

Para las empresas preocupadas por reabrir demasiado pronto, “no están obligadas a abrir bajo estos requisitos”, dice el gobernador.

Sisolak comunicará si podremos ingresar a la Fase Dos el 30 de mayo, fecha en que podría finalizar la Fase Uno. Él dice que si hay un aumento de COVID-19, el estado puede revertir algunas de las reaperturas anunciadas hoy.

“Gracias a Nevada por trabajar tan duro para llevarnos a donde estamos hoy”, agregó el gobernador Sisolak.

Sisolak dice que no tiene una métrica específica para medir cuándo podremos ingresar a la Fase Dos. Él dice que se basará en varios criterios y requisitos.

Con respecto a la respuesta del estado a las personas que han solicitado el desempleo y aún no han recibido su dinero, Sisolak dice: “El desempleo es un problema que seguimos enfrentando. El sistema de los trabajadores todavía no está en su lugar. Con suerte, lo implementaremos en 7-10 días”.

Con respecto a otros problemas de desempleo, el gobernador dice que están trabajando en casos individuales en los que los formularios no se han completado correctamente, lo que provoca copias de seguridad, y esto debe ser atendido primero.

Con respecto al uso de máscaras faciales para el público, el gobernador Sisolak señala la violencia que ha ocurrido en todo el país por requerir máscaras faciales.

“Me gustaría que los clientes usen máscaras, los restaurantes pueden alentar o exigir a sus clientes que usen máscaras ”, agregó Sisolak.

El gobernador Sisolak recordó a los residentes del Estado, que la moratoria sobre los desalojos aún está vigente, y el estado aún no tiene una fecha en que eso termine.