Sisolak: Justicia y paz es una asociación, no una elección

LAS VEGAS (KLAS) – El gobernador de Nevada Steve Sisolak emitió un comunicado luego de la violencia y los tiroteos del lunes por la noche que dejaron a un oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas luchando por su vida

Anoche hubo dos tiroteos en el que se vieron involucrados agentes en Las Vegas. Sé que este es un día difícil para Nevada. Y es durante estos tiempos difíciles que debemos recordarnos a nosotros mismos que crear un estado donde la justicia y la paz existan juntas en asociación, no como una opción binaria, es el objetivo por el que todos debemos trabajar. Estoy comprometido a hacer todo lo que pueda. Estoy rezando por el oficial de LVMPD que recibió un disparo sin sentido anoche; no hay lugar para este comportamiento en Nevada. Rezo por todas las comunidades de Nevada que están experimentando pena y dolor en este momento. La violencia no tiene lugar en nuestras comunidades y todos debemos trabajar juntos hacia soluciones pacíficas. Como su gobernador, estoy comprometido a escuchar, generando los llamados a la acción y sanar.

Gobernador Steve Sisolak