Sindicato pide que todos los empleados sean evaluados por COVID-19 antes de regresar a trabajar a los casinos

LAS VEGAS (KLAS)- UNITE HERE, que representa a miles de trabajadores en la industria de los casinos, incluidos los miembros del sindicato culinario, publicó sus propias pautas para la reapertura de la industria del juego.

El sindicato celebró una video conferencia de prensa este martes por la mañana para publicar los protocolos que están pidiendo aplicar en los casinos y hoteles en Nevada y otros estados, antes de que los empleados vuelvan a trabajar.

D. Taylor, presidente internacional de UNITE HERE, dijo que los planes publicados por algunas propiedades no son adecuados para garantizar la seguridad de los empleados e invitados. Dijo que existe la preocupación de que algunos sean “malos actores” y no sigan las reglas al reabrir y que eso podría crear un “punto de acceso” al coronavirus que podría ser devastador para “nuestro sustento” y el público. Dijo que las personas necesitan estar en un ambiente seguro.

“Donde no seamos vistos como ratas en un laboratorio, ya que algunos políticos quieren hacerlo”, dijo, mientras mencionaba a la alcaldesa Carolyn Goodman por llamar a las empresas a reabrir y usar Las Vegas como un “grupo de control”.

D. Taylor, Líder de UNITE HERE, durante la conferencia celebrada el día 5 de mayo, en el que expresa preocupación sobre la reapertura de los casinos en la ciudad y pide que se hagan pruebas a todos los empleados.

Los trabajadores sindicales, incluido trabajadores del Bellagio, expresaron su preocupación por la seguridad.

“Tengo miedo de tocar camas sucias, toallas, basura e infectar a mis hijos”, dijo Gladis Blanco.

“Es vida o muerte”, dijo Geocondo Argüello-Kline, del sindicato Culinario 226, (Culinary Union 226) “Doloroso, emocional, económico y hemos estado perdiendo miembros y a sus familias”.

Culinary Union 226, que tiene 60,000 miembros en Las Vegas, informa que ha perdido 15 personas entre los miembros y sus familias durante la pandemia.

UNITE HERE lanzó este plan en un documento de seis páginas que pide que todos los empleados que regresan sean examinados para COVID-19, equipos de PPE para empleados e invitados, limpieza mejorada y distanciamiento social, así como la aplicación de los protocolos.

Taylor dijo que depende del estado y de la Junta de Control de Juegos de Nevada garantizar que los protocolos se estén vigilando y aplicando.

“Si no hacen esto, serán descuidados”, dijo. “Vamos a ser agresivos, si algún casino no toma precauciones, informaremos a los visitantes “.

Puedes descargar el documento completo aquí

Taylor dijo que su comentario no pretende ser una amenaza sino informativo. Agrega que los trabajadores quieren volver a trabajar tan pronto como sea seguro porque una gran cantidad de ellos todavía están esperando beneficios de desempleo y no tienen ingresos.

UNITE HERE es el sindicato de trabajadores de juegos más grande del mundo, representando a más de 100,000 miembros en Las Vegas, Atlantic City, Louisiana, Mississippi, California y varios otros estados de EE. UU. Actualmente, esos empleados están sin trabajo.

En este vídeo puedes ver la conferencia de prensa emitida el día de hoy