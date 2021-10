RTC ayuda a transportar estudiantes tras escasez de conductores en el distrito escolar

LAS VEGAS (KLAS) — Cerca de 4,000 estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) viajarán en autobuses regulares hacia los establecimientos el lunes, mientras que se busca la forma de solventar la escasez de conductores.

Estos cambios afectan a unas 47 rutas, con el fin de transportar a estudiantes pertenecientes a 15 escuelas preparatorias del CCSD. Los autobuses RTC pasan cada 15 a 30 minutos.

Hasta el 2 de octubre, CCSD aún buscaba contratar a unos 250 conductores de autobuses escolares.

Sin embargo, muchos padres de familia están desconformes con la situación y dicen que el distrito necesita solucionar este problema de inmediato.

“En el primer día de escuela, fuimos a la parada de autobús a las 7:04 a.m. como debíamos hacer, y para las 8 a.m. el autobús aún no había llegado”, dijo Karina Singer, madre.

“Cuando los dejan, no lo hacen en frente de la escuela, lo hacen en otras intersecciones, entonces ellos tienen que caminar hasta el establecimiento; estoy segura que muchos van a llegar tarde”, dijo Varduhi Vardanyan, madre.

Esta madre agregó que no se siente cómoda al ver que su hijo tiene que viajar con adultos.

“Los niños están en el autobús rodeados de extraños, no sabes como son, que le pueden ofrecer a los niños, es un factor muy importante de seguridad para mí como madre”, dijo Vardanyan.

