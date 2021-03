Reporte: Sospechoso de acoso sexual dijo que estaba de mal humor y quería golpear a alguien

LAS VEGAS (KLAS) — El sospechoso de acoso sexual hacia una mujer que sacó a pasear a su perro en un complejo de departamentos al noroeste del valle, admitió a las autoridades el haber atacado a esta la mañana del 8 de marzo, mientras ella caminaba.

En una insólita movida, durante la entrevista con detectives, Laparese Jones de 18 años escribió una carta para la víctima en donde se leía:

“No quise que te sintieras acosada sexualmente cuando te estaba golpeando. Nadie merece sentirse como un objeto por las necesidades de otros. Eso es pervertido… sé que no estoy en una posición de pedir que me perdones pero quiero que me disculpes”.

LAPARESE JONES