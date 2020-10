Recursos disponibles para el cáncer de mama

United Way of Southern Nevada

LAS VEGAS (KLAS) — Octubre es considerado el mes de la concientización sobre el ‘cáncer de mama’, por este motivo, la organización United Way del Sur de Nevada (UWSN) junto a expertos preparan un seminario virtual el miércoles a partir de las 6 p.m.

En este, los expertos en salud hablarán sobre la importancia de la detección temprana, recursos e información disponible al público y hábitos para mantener una vida saludable.

Entre los presentadores se encuentran:

Neydis Vanegas — Health Plan of Nevada

Rosario Espinoza — Nevada Health Centers

Liliana Davalos — Planned Parenthood of Southern Nevada

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer de mama (seno) es el segundo más común entre las mujeres en Estados Unidos. Otro tipo de cáncer muy común en el país es el de la piel.

En Nevada, 2,089 casos de cáncer de mama fueron reportados en el 2017, según estadísticas del CDC.

Aquellas personas que se conecten a este seminario virtual, tendrán la oportunidad de hacer preguntas, utilizando la herramienta de chat, siempre y cuando estén conectados al zoom directamente.

Este evento es posible gracias a Health Plan of Nevada y Southwest Medical Associates. Este seminario es presentado por United Way del Sur de Nevada, Nevada Minority Health and Equity Coalition, el departamento de salud pública de la Universidad de Las Vegas, NV (UNLV), la organización REACH y HCI Advertising.

Para registrarte, visita la siguiente página: https://zoom.us/webinar/register/WN_YfPGXieJTiG2oMwxrgCNJw

