Reabren intersección tras solucionar una fuga de gas

5:05am – UPDATE – Instead of a crash, the area of NELLIS/FLAMINGO/BOULDER HIGHWAY IS CLOSED FOR A GAS ODOR INVESTIGATION. Updates on @8NewsNow with @JLangelerNews & @sherryswensk #NVtraffic #LVtraffic #8NN https://t.co/zJVjvk4Wdb pic.twitter.com/YWPIoMHMei