Reabre bufé dentro del Cosmopolitan

LAS VEGAS (KLAS) — The Cosmopolitan Las Vegas anunció el viernes que su bufé ‘Wicked Spoon’ comenzará a recibir público nuevamente a partir del 25 de marzo.

En un comunicado de prensa, la compañía explicó los protocolos a seguir para funcionar de manera exitosa y cuidar la seguridad de sus clientes.

“La salud y seguridad de los clientes en el resort permanece siendo nuestra prioridad con estrictas guías que eso implica o el superar los protocolos otorgados por las autoridades federales. Se recomienda hacer reservaciones con tiempo de anticipación, con un límite de estadía de dos horas por mesa. Se seguirá estrictamente cumpliendo con el distanciamiento social, en donde los clientes podrán optar por una variedad de platos favoritos ofrecidos en el menú”.

Este bufé ofrece desayuno de 8 a.m. a 11 a.m. y almuerzo de 11 a.m. a 3 p.m.

En los últimos meses, otros hoteles consideraron la opción de reabrir sus bufés. Sin embargo, algunos como la compañía Caesars Entertainment desistió a esta idea tras no haber tenido una fase productiva la última vez que brindó este servicio.

