¿Quién sería exento de requerimiento de vacunas de COVID?

LAS VEGAS (KLAS) — Con el paso del tiempo, más sitios están obligando a la gente el presentar su tarjeta de vacunación, sin embargo algunas dudas están surgiendo sobre posibles excepciones.

Muchas personas se preguntan si tras la aprobación de la FDA, habría alguna posibilidad de evitar este requisito. Expertos en la salud aclaran que realmente no hay ninguna excepción automática pero ciertas condiciones harían el proceso más difícil.

Una residente del valle dice tener reacciones alérgicas severas. En cuanto a protegerse de la propagación del virus, Amanda Favella consultó con su doctor.

“Mi doctor me dijo: ‘Por favor espera para ponerte la vacuna. Vamos a esperar los resultados'”, dijo Favella.

Sin embargo, Favella optó por obtener la vacuna contra el COVID y hasta el momento lleva su primera dosis.

“Con todo lo que está pasando sobre la vacuna obligatoria … me dije, okay, quizás me la tenga que poner”, dijo Favella.

Favella decidió no preguntar para una excepción médica debido a su condición, sin embargo los expertos en salud dicen que sus preocupaciones eran totalmente válidas.

“Eso pasaría si alguna persona tiene una alergia a un componente de la vacuna”, dijo Christina Madison, doctora y profesora en la Universidad Roseman.

Aún si cuentas con una nota de doctor detallando una excepción a la vacuna, tendrías dificultad para ingresar a lugares como el estadio Allegiant para un partido de los Raiders, ir a un concierto organizado por Live Nation, incluso poder asistir a clases en la Universidad de Las Vegas, Nevada (UNLV).

“Estoy bien”, dijo Favella. “Tuve mi primera dosis y me siento bien”.

Doctores recomiendan que si las personas sufren de una condición seria y están preocupadas por la vacuna contra el COVID, lo mejor que pueden hacer es consultar con profesionales sobre los pasos a seguir.

