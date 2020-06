Publican fotos del nuevo “Henderson Events Center”, la votación es el 16 de junio

Henderson, Nev. (KLAS)– Después de aprobar recientemente un acuerdo entre la Ciudad de Henderson y el club afiliado de los Golden Knights de Las Vegas para construir el Centro de Eventos Henderson, el Consejo Municipal de Henderson votará un contrato de diseño/construcción en la próxima reunión del Consejo Municipal de Henderson el 16 de junio.

El Centro de Eventos de Henderson revitalizará el sitio donde se encuentra actualmente el Pabellón de Henderson como un lugar cubierto durante todo el año que será el futuro hogar de la Liga Americana de Hockey Henderson Silver Knights, la Orquesta Sinfónica de Henderson y docenas de eventos educativos, culturales y deportivos.

Después de la competencia de diseño/construcción patrocinada por la Ciudad de Henderson, el personal de Henderson City y el equipo ejecutivo de Vegas Golden Knights recomendaron otorgar el contrato a The Whiting Turner Contracting Company como constructor y diseñador Líder.

Whiting Turner, con oficinas en el sur de Nevada, tiene una sólida historia en la construcción de instalaciones deportivas como la modernización del Centro UNLV Thomas & Mack, el complejo UNLV Fertitta Football, la transformación Quicken Loans Arena y las instalaciones de reemplazo de Georgia Tech AMC.

Klai Juba Wald Architecture + Interiors con sede en Las Vegas, servirá como arquitecto principal. Los proyectos de arena locales de la firma incluyen The Orleans Arena, Mandalay Bay Event Center, UNLV Thomas & Mack Center modernization y UNLV Fertitta Football complex. Perkins y Will (P + W, Inc. Nevada) respaldarán el proyecto como Arquitecto Especializado, teniendo a su disposición las arenas NHL y AHL, incluidos AHL Phantoms / PPL Center, AHL Barracudas / Solar4America Arena, AHL Manitoba Moose y NHL Jets / Bell MTS Place, y NHL Sharks / SAP Center.

El formato de la competencia para este diseño, que otorgaba a la Ciudad y al SK Arena derechos de propiedad sobre todas y cada una de las ideas presentadas por cada equipo participante, requería que el adjudicatario diseñara y construyera el proyecto según los requisitos establecidos por la Ciudad y el SK Arena por una garantía de precio máximo de $70 millones . Esto preservaba $14 millones para tecnología y contingencias para mantener el gasto total dentro del presupuesto del proyecto de $ 84 millones, que se comparte equitativamente a través de una asociación público-privada entre la Ciudad de Henderson y el SK Arena.

Según Rob Herr, Subgerente de la Ciudad, Director de Infraestructura de la Ciudad de Henderson, el diseño ganador debe cumplir con los requisitos diversos y específicos establecidos por la Ciudad y el SK Arena para crear un lugar comunitario transformador y multipropósito que se adapte al hockey , baloncesto, otros eventos deportivos, conciertos y producciones teatrales y otros eventos comunitarios. La competencia también requirió la incorporación de planes para estacionamiento, paisajismo y espacios abiertos de acceso público.

“Importante para la competencia es el requisito de que el diseño ideal esté conectado visual y físicamente al área circundante, así como visualmente al gran Valle de Las Vegas”, dijo Herr. “El diseño recomendado proporciona espacios abiertos y áreas verdes generosas y de fácil acceso, estacionamiento en el lugar que puede acomodar hasta 1,400 autos, una altura de edificio apropiada para el área y un diseño que refleja de manera única la marca AHL y los recién nombrados Henderson Silver Knights . En última instancia, el diseño ganador debe ser flexible y ágil para cumplir con la variedad de usos para los que se planea albergar a través del espacio programable dentro del edificio, así como las comodidades del sitio adyacente “.

Una vez finalizado, la Ciudad mantendrá la propiedad del terreno y el edificio, mientras que SK Arena arrendará las instalaciones por la duración de 20 años del acuerdo con la opción de dos extensiones de cinco años. SK Arena operará y mantendrá las instalaciones y supervisará su programación, trayendo una variedad de eventos deportivos, musicales y culturales de primera clase a la comunidad, incluyendo aproximadamente 34 juegos de hockey AHL. Se espera que la construcción en el lugar y la mejora circundante comiencen a fines del verano o principios del otoño de 2020 y se completen a principios de 2022.

Un análisis reciente de Jim McIntosh, Director Financiero de la Ciudad de Henderson, determinó que:

Se proyecta que el retorno de la inversión de un año a la Ciudad para el Centro de eventos será del 106.57 por ciento basado en la inversión equivalente del equipo Golden Knights, los ahorros anuales por dejar de operar el Pabellón y los mayores impactos fiscales creados por los beneficios económicos del Centro.

La ciudad disfrutará de ahorros anuales sustanciales de más de $1.6 millones, el costo actual de mantenimiento de la instalación.



Las calificaciones globales de Standard and Poor’s (S&P) reafirmaron la calificación de bonos a largo plazo AA + de la ciudad de Henderson con una perspectiva estable, la calificación más alta entre las ciudades incorporadas en Nevada.

Un reciente estudio de impacto económico realizado por Applied Analysis determinó que:

Se proyecta que la construcción del Centro de eventos de Henderson:

Generar una producción económica única de $ 142.1 millones

Genere el equivalente a 1,017 empleos de tiempo completo durante la construcción.

Apoyar sueldos y salarios de aproximadamente $ 54.7 millones durante la construcción

Se proyecta que las operaciones en curso:

Generen impacto económico anual entre $ 17.2 y $ 26 millones

Generen sueldos y salarios anuales del personal del lugar entre $ 6.3 y $ 9.4 millones

Apoye entre 89 y 122 empleos directos a tiempo completo anualmente

Los resultados de una encuesta estadísticamente válida realizada en marzo y abril por Discovery Nevada, una firma de investigación de mercado independiente y una asociación de Applied Analysis y Discovery Research Group, encontraron que:

El 71 por ciento de los residentes de Henderson cree que el proyecto es bueno para Henderson

Según Richard Derrick, Gerente de la ciudad y CEO, Ciudad de Henderson, el Centro de eventos de Henderson no impedirá el acceso a otras comodidades comunitarias cercanas, incluida la Biblioteca Paseo Verde, el Centro multigeneracional Henderson y la cercana estación de policía West Henderson, y su desarrollo acelerar las mejoras de tráfico planificadas en el área.

“Este es el siguiente paso para llevar a los Henderson Silver Knights a Henderson”, dijo Derrick. “Estamos encantados con la respuesta entusiasta de la comunidad al nombre y al logotipo del equipo y esperamos que la emoción del público continúe creciendo a medida que el Centro de Eventos Henderson comienza a tomar forma”.

Para obtener más información, visite HendersonEventCenter.com y HendersonSilverKnights.com