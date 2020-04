Protestas del Sindicato Nacional de Enfermeras en hospitales HCA de Las Vegas y otras ciudades, por falta de preparación y equipo ante COVID-19

LAS VEGAS (KLAS) – Se espera que las enfermeras locales se reúnan en las afueras del Hospital Mountain View este miércoles por la noche porque el Sindicato Nacional de Enfermeras está destacando lo que llama las preocupaciones que tienen sobre las condiciones del hospital en medio de la pandemia de COVID-19.

La reunión en el hospital Mountain View Hospital será solo una de muchas en todo el país que llamará la atención sobre lo que llaman “falta de preparación” en medio de la pandemia de coronavirus. Representantes de National Nurses United dicen que se planean protestas afuera de 15 hospitales HCA Healthcare en siete estados.

Nicole Koester, una enfermera registrada, que también es representante sindical con quien habló 8 News NOW, dijo que Mountain View Hospital, que es parte de HCA, está reutilizando máscaras y equipos de protección personal, lo que dicen que pone en riesgo a sus empleados. Koester también dice que las pruebas COVID-19 no están disponibles para los empleados:

“No podemos revertir el tiempo; no estamos preparados para eso, y ese es el resultado final “, dijo Koester.

“Ahora, tenemos que decidir qué hacer para estar preparados y mantener a las personas seguras”, dijo Koester. “Si las enfermeras no están seguras, si los proveedores de atención médica no están seguros y no pueden ir a trabajar sabiendo que van a contraer este virus, nadie en el hospital está a salvo”.

El Hospital Mountain View envió la siguiente declaración en respuesta a las protestas y las preocupaciones de las enfermeras:

“HCA Healthcare y MountainView Hospital están haciendo todo lo posible por equipar a nuestros equipos de atención al paciente para brindar atención segura y efectiva durante esta crisis sin precedentes. Esta pandemia ha agotado el suministro mundial de equipos de protección personal (EPP), incluidas máscaras, caretas y batas, ya que las fundas COVID-19 y la utilización de EPP superan la capacidad de los proveedores para fabricar EPI. Estas circunstancias requieren un enfoque reflexivo y pragmático que considere la seguridad de nuestros colegas y el bienestar de nuestros pacientes. HCA Healthcare / MountainView Hospital actualmente tiene suministros adecuados de EPP, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar que sigamos teniendo suficiente para proteger a nuestros colegas mientras brindan atención a los pacientes. Siguiendo la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estamos tomando medidas prudentes ahora para conservar el EPP porque no sabemos cuáles serán nuestras necesidades futuras. Todos los hospitales de HCA Healthcare, incluido el Hospital MountainView, tienen un médico asignado que es el único responsable de supervisar el inventario y la administración del EPP, y hemos desplegado equipos dedicados de educadores, expertos en prevención de infecciones y líderes de enfermería para brindar apoyo. Estamos siguiendo los protocolos de los CDC para la reutilización de ciertos EPP y estamos pidiendo a nuestros colegas que conserven estos elementos siguiendo, pero sin exceder, las pautas para la prevención de infecciones. Continuamos planificando los recursos, el soporte y las mejores prácticas en HCA Healthcare para ayudar a garantizar que podamos satisfacer las necesidades de las comunidades a las que servimos a medida que la situación continúa evolucionando. Con respecto a la pregunta de las pruebas: COVID-19 es un problema en constante evolución para nuestra nación; MountainView Hospital, una parte de HCA Healthcare, continúa siendo una organización ágil, adaptándose a estos cambios perpetuos. En el centro de mantener nuestro estatus como recurso, está la capacidad del MountainView Hospital de proporcionar de manera sostenible las pruebas COVID-19 a pacientes hospitalizados agudos con múltiples problemas de atención médica, así como a nuestros pacientes de emergencia gravemente enfermos o heridos. Las personas que puedan estar experimentando síntomas relacionados con COVID-19 pero que, por lo demás, estén sanos deben buscar atención de seguimiento con su médico. A los empleados que experimentan síntomas y no son agudos se les pide que se pongan en cuarentena en casa y su supervisor los controla dos veces al día. Como los suministros de prueba de COVID-19 son limitados en todo el país, MountainView Hospital solo evaluará pacientes internos agudos y / o pacientes emergentes. Estos esfuerzos nos permitirán continuar ofreciendo atención aguda y emergente a la comunidad a la que servimos. MountainView Hospital

Los funcionarios del hospital también dejaron en claro que están siguiendo las pautas de los CDC. Sin embargo, el sindicato de enfermeras ha llamado la decisión de los CDC de reutilizar el PPE diciendo que “los hospitales no deben seguir esta orden”.