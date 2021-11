Primeras palabras de Jesús Jara tras ser despedido

LAS VEGAS (KLAS) — La fuerza laboral del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) escucha por primera vez hablar, al superintendente Jesús Jara, desde que la junta directiva lo despidió el jueves.

El martes 2 de noviembre, Jara envió el siguiente comunicado:

Agradezco todo el amor y el apoyo que recibí por parte del distrito y de la comunidad desde el jueves por la noche. Los logros que conseguimos, estos últimos tres años, por nuestros estudiantes me hicieron sentir orgulloso y no me arrepiento de mi decisión de poner a los niños siempre primero. Juntos, trabajamos sin parar para regresar a las aulas, mientras protegíamos y educábamos a nuestros niños a través de los destrozos ocasionados por la pandemia. Los empleados del CCSD hicieron esto posible y no pude haber tenido mejor equipo a mi lado para sobrellevar estos esfuerzos.

Yo sigo siendo el superintendente hasta el 1 de diciembre del 2021 y rezo para que todos sigan enfocados en hacer su trabajo sin importar quien ocupe el puesto de superintendente. Ha sido un gran honor el servirles como compañero y superintendente del CCSD. Nunca pierdan de vista las razones por la que elegimos una carrera en educación; el poner a los niños primero ha sido y siempre será la fuerza que me empuja hacia adelante. Continuaré con el trabajo crucial de educar a nuestros niños, su futuro es nuestro futuro y su éxito será nuestro éxito”.

— Jesús Jara