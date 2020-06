Preguntas sobre Trump dejan a Trudeau sin palabras durante 21 segundos

TORONTO (AP) – El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el martes que los canadienses están observando lo que se está desarrollando en los Estados Unidos con “horror y consternación” y se detuvo durante 21 segundos cuando se le preguntó sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes para despejar el camino por una oportunidad para tomar fotos.

Trudeau siempre ha tenido cuidado de no criticar a Trump ya que Canadá depende de los EE. UU. para el 75 por ciento de las exportaciones. Pero Trudeau, que suele responder rápidamente, hizo una pausa y luchó para encontrar las palabras correctas cuando se le preguntó sobre Trump pidiendo una acción militar contra los manifestantes y el uso de gases lacrimógenos para una oportunidad para tomar fotos.

El primer ministro evitó mencionar a Trump directamente.

“Todos observamos con horror y consternación lo que está sucediendo en los Estados Unidos”, dijo “Es hora de unir a las personas”.

La policía rompió violentamente una protesta pacífica y legal de varios miles de personas en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca antes de un discurso en Trump en el Rose Garden el lunes. Los manifestantes se habían reunido luego del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis una semana antes.

Después, Trump salió de las puertas de la Casa Blanca y cruzó el despejado Parque Lafayette para hacer una visita sorpresa a la Iglesia de San Juan, Trump, parado solo frente a las cámaras, levantó una Biblia, no mencionó a Floyd, la iglesia o los manifestantes pacíficos que la policía acababa de limpiar.

En la misma pregunta, a Trudeau también se le preguntó qué mensaje enviaba si no hacía comentarios sobre las acciones de Trump.

“Claramente, Trudeau no esperaba esta pregunta puntual. Creo que estaba considerando responder o no, lo que podría haber significado que no iba a criticar a Trump “, dijo Nelson Wiseman, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Toronto.

“Sus comentarios son una crítica a Trump sin nombrar a Trump”, dijo.

Wiseman dijo que Trudeau fue sabio sin mencionar a Trump directamente.

“Trudeau es lo suficientemente inteligente como para saber eso. Trump ha demostrado que puede quemar un fusible incluso si no se lo menciona directamente, como sucedió al final del G7 “, dijo Wiseman.

Trump prometió hacer que Canadá pague después de que Trudeau dijo que no sería intimidado en las conversaciones comerciales al concluir la reunión del G7 en Quebec en 2018. Trump calificó a Trudeau de “débil” y “deshonesto” y amenazó con los aranceles a los automóviles y los abofeteó con el acero.