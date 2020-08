Pasos para matricular a sus hijos a dos semanas del comienzo de clases

LAS VEGAS (KLAS) — Faltan menos de dos semanas para el inicio de clases y por este motivo el Distrito Escolar del Condado Clark le recuerda a los padres el matricular a sus hijos para el año escolar 2020-2021.

Debido al aprendizaje a distancia establecido en Las Vegas por las preocupaciones de contagio del COVID-19, la única manera de que el distrito puede tener un registro de aceptación es a través de la matrícula completa e información personal actualizada en su página oficial.

Puedes registrar a tu hijo/a en register.ccsd.net o llamando al 702-799-7678.

Si no tienes acceso a una computadora, puedes bajar la aplicación a tu teléfono inteligente ‘Connect with CCSD‘. Si no estás seguro/a qué escuela debe asistir tus hijos, clasificadas según la zona, puedes encontrar más información visitando la página en línea aquí.

Los funcionarios escolares les recuerdan a los padres la importancia de matricular a sus hijos con anticipación, para que el proceso sea más fácil y sin inconvenientes.

Para registrar a un estudiante nuevo en el CCSD, debes tener los siguientes documentos a mano:

Comprobante de domicilio: Se necesita al menos una forma que compruebe su domicilio, puede ser un recibo de cuenta de gas, luz, agua, comprobante de hipoteca o renta.

Tarjeta de identificación personal de padre o tutor: Las formas de identificación aceptables son la licencia de manejo, algún documento con foto o pasaporte. Si eres el tutor del menor, debes presentar documentación que lo compruebe.

Comprobante de tarjeta de identificación del menor: Las formas de identificación aceptables son el certificado de nacimiento, pasaporte o tarjeta certificada de nacimiento otorgada por el distrito de salud.

Récord de vacunas: A excepción de cuestiones religiosas o condiciones médicas, un menor no podrá matricularse en una escuela pública de Nevada al menos que haya recibido todas las vacunas asignadas correspondientes a su edad.

Para más detalles relacionados al récord de vacunas a presentar, visita ccsd.net/parents/enrollment#proofImm. Para llevar a su niño a vacunar, puede contactar al Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702-759-0850.

