Orleans expande servicios para las pruebas de detección del COVID-19

LAS VEGAS (KLAS) -- Muchas familias se encuentran luchando financieramente en medio de la pandemia y por esto, la organización The Salvation Army puso en marcha el evento "Alimentando a Las Vegas juntos", el viernes por la mañana.

Más de 100 vehículos formaron línea en el evento de reparto de comida, el cual comenzó a las 7 a.m. del viernes en el City Hall de North Las Vegas. Las personas comenzaron a llegar alrededor de las 3:20 a.m. para formarse, el drone de 8 News Now grabó una vista espectacular de la cantidad que se hizo presente en el lugar.