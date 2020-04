Nevadenses pueden solicitar ayuda de emergencia para pagar el alquiler, los servicios públicos y los alimentos.

LAS VEGAS (KLAS-TV) – La ayuda financiera está en camino para los nevadenses afectados por la pandemia del COVID-19.

United Way del sur de Nevada y United Way del norte de Nevada y Sierra solicitaron $2 millones de dólares en fondos de emergencia a principios de el invierno para ayudar con los costos de vivienda y servicios públicos. La semana pasada, a raíz del coronavirus, la oficina del Fiscal General de Nevada aprobó el financiamiento que forma parte de un acuerdo de trabajo previamente anunciado con Wells Fargo.

La pandemia del COVID-19 ha dejado a miles de nevadenses sin trabajo o con menos horas de trabajo. Los $ 2 millones en asistencia de emergencia están destinados a ayudar a aquellos que luchan por pagar su renta, hipoteca, servicios públicos y alimentos.

“¿Qué tan esencial es para mí comer? ¿Qué tan esencial es para mí aprovechar las luces? Bastante esencial ”, dijo Kyle Rahn, presidente y CEO de United Way of Southern Nevada.

Rahn dice que los $ 2 millones son un complemento del Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia. Entonces, ¿Cómo pueden obtener ayuda los nevadenses que lo necesiten? United Way entregará el dinero a socios sin fines de lucro, y que presenten una solicitud. Eso incluye grupos como el Ejército de Salvación, Family Promise y Help of Southern Nevada, que administrarán los fondos.

“No se lo entregan directamente a las personas, se lo entregan al arrendador en pago de rentas, al arrendador, o a quienes emitan los cupones de alimentos”, dijo Rahn.

Y cuando las personas solicitan de la asistencia: “Tienen que comprobarlo mediante un aviso de pago tardío del complejo de apartamentos o de su compañía hipotecaria”, dijo Rahn.

Rahn dice que muchas cosas pueden ser inciertas en este momento, pero la ayuda está en camino.

“El desafío para nosotros en este momento es simplemente ingresar el dinero en los fondos, para que esos socios sin fines de lucro puedan solicitarlo y enviárselo a la gente, porque ahora tienen gente en su puerta”, dijo Rahn.

El financiamiento continuará complementando el Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia, hasta que se publique la próxima asignación federal establecida para el próximo otoño.

Rahn dice que esta es una lista de asociaciones sin fines de lucro que han trabajado con United Way en el pasado cuando se trata de asistencia de proveer emergencia para los nevadenses:

Salvation Army

Catholic Charities

HopeLink of Southern Nevada

Jewish Family Service Agency

Lutheran Social Services of Nevada

Help of Southern Nevada

US Vets Las Vegas

Nevada Partnership for Homeless Youth

Emergency Aid of Boulder City

United Labor Agency of Nevada

Family Promise