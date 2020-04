Nevada se acerca a los 2,000 casos positivos por COVID-19

NUEVA ORLEANS (AP) - El ex pateador de la NFL Tom Dempsey, quien jugó en la NFL a pesar de haber nacido sin dedos de los pies en su pie pateador e hizo un gol de campo de 63 yardas, murió el sábado por la noche mientras luchaba con las complicaciones del nuevo coronavirus a la edad de 73 años, informó su hija, tenía 73 años de edad.

The Times-Picayune / The New Orleans Advocate informaron primeramente la muerte de Dempsey. Ashley Dempsey, su hija mencionó el domingo que su padre, que había residido en un hogar de asistencia durante varios años después de haber sido diagnosticado con demencia, dio positivo por el coronavirus hace poco más de una semana.