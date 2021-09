NAB cancela su convención programada para octubre en Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — La Asociación de Radiodifusores Nacional (National Association of Broadcasters) canceló el evento programado para octubre y espera poder llevarlo a cabo en abril del 2022, en Las Vegas.

Esta noticia fue dada a conocer el miércoles por la mañana a través de sus plataformas sociales. Sin embargo, NAB también envió un comunicado de prensa que se leía:

Por más de un año hemos trabajado mucho para reunir a nuestra industria de manera segura en Las Vegas para nuestro show de NAB. Desafortunadamente, la pandemia y la ola de la variante delta presentaron desafíos inesperados e insuperables para nuestra comunidad global. Siempre hemos mantenido el mejor interés en la seguridad de la industria como prioridad, es visible que ante los desafíos que debemos enfrentar, no somos capaces de realizar de manera efectiva el show y nuestros eventos de NAB, en persona. El show de NAB es el destino principal para los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, no seguiremos con un show en donde no podamos brindar la excelencia que nuestra comunidad espera y se merece por parte nuestra. Nos sentimos decepcionados de no poder hacer esto en persona el próximo mes, esperamos que sí suceda para el 2022, desde el 23 hasta el 27 de abril, para reavivar nuestra pasión por nuestro negocio y enfocarnos en un futuro brillante. Estén alertas para los detalles de un acceso virtual para el show del NAB 2021 a través de NAB Amplify“.

— NAB