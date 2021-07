MGM Resorts International pide comprobante de vacunación o pruebas de detección semanales

LAS VEGAS (KLAS) — Los empleados pertenecientes al MGM Resorts International deberán comprobar que están completamente vacunados o serán sometidos a pruebas de detección contra el virus semanalmente, cuyas pruebas deberán pagar de su bolsillo.

Un portavoz del MGM confirmó esta política al equipo de 8NN En Español el martes por la noche, en un comunicado que se leía así:

Hasta hoy 26 de julio, las pruebas de COVID-19 transitarán a una cadencia recurrente y cualquier empleado de Las Vegas que no esté asignado en Workday para trabajar desde la casa y no tenga un comprobante de la vacuna, estará obligado a participar”. — Brian Ahern, portavoz del MGM

Los empleados están obligados a cargar una foto del comprobante de vacuna o deberán pagar $15 de copago para pruebas de detección semanales dentro de la propiedad. Según Ahern, los empleados también tienen la opción de obtener una prueba en otro lugar y entregar los resultados via “My MGM”.

Esto surge luego del regreso de uso de las máscaras en interiores. La empresa dijo que los grupos serán divididos por la primera letra de los apellidos de los empleados, por orden alfabético:

Grupo 1: A-E

A-E Grupo 2: F-L

F-L Grupo 3: M-R

M-R Grupo 4: S-Z

MGM Resorts International dice que los empleados que den positivo o que hayan tenido contacto con algún caso positivo de COVID, serán notificados y deberán cumplir con la cuarentena. Si un empleado no está completamente vacunado, no recibirán pago por el tiempo de aislamiento.

Las propiedades pertenecientes al MGM Resorts International son: Bellagio, Aria Resort & Casino, Vdara, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, Delano Las Vegas, MGM Grand Las Vegas, MGM Grand Garden Arena, Skylofts at MGM Grand, The Mansion at MGM Grand, The Signature at MGM Grand, The Mirage, New York-New York y Park MGM.

—