MGM Resorts International anuncia su plan de vender el hotel The Mirage

LAS VEGAS (KLAS) — MGM Resorts International anunció el miércoles que tiene intenciones de vender una de sus propiedades en el Strip.

El CEO de MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, dijo que un inversionista estaría interesado en la propiedad y que se encuentran negociando este proceso, por la venta del hotel y casino The Mirage.

La empresa no dio más detalles sobre la posible transacción. Sin embargo, Hornbuckle aprovechó para revelar la adquisición de The Cosmopolitan of Las Vegas.

“La compañía permanece enfocada en conseguir nuestra visión de ser la empresa de entretenimiento y juegos de azar más importante del mundo”, dijo Hornbuckle.

