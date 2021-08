MGM exige vacunación como condición para obtener empleo

LAS VEGAS (KLAS) — MGM Resorts International les está dando a los empleados hasta el 15 de octubre para vacunarse contra el COVID y anunció que no contratará a gente sin haber recibido esta vacuna, según una carta enviada el lunes a toda su fuerza laboral.

Esta nueva condición para los empleados de todas las propiedades del MGM está un paso adelante a la ya regla impuesta el 27 de julio, de presentar una prueba de detección negativa semanal para las personas no vacunadas.

… MGM Resorts ahora pide estar vacunado contra el COVID-19 como condición para empleo para todos los trabajadores bajo salario y nuevos integrantes en todo Estados Unidos. Aquellos empleados que no estén trabajando exclusivamente desde sus hogares, deben estar vacunados para el 15 de octubre y todos los nuevos empleados, ambos por hora y por salario, que no trabajen desde sus hogares, deberán mostrar comprobante de vacunación previo a iniciar su empleo, a partir del 30 de agosto”. — Carta a todos los empleados del MGM

“Sé que para algunos de ustedes este debe ser un desarrollo desagradable – algo que consideramos no de manera ligera cuando tomamos la decisión”, dijo Bill Hornbuckle, presidente y CEO de MGM Resorts International. “Sin embargo, como una de las empresas más grandes con los empleados más confiables en nuestra industria, MGM Resorts está comprometido a hacer su parte para minimizar la propagación del virus y ayudar a detectar la evolución en casos, hospitalizaciones y muertes. El vacunarse es la manera más segura de hacerlo”.

La carta contenía un mensaje de agradecimiento para aquellos empleados ya vacunados y se refirió a varias familias que han perdido a un ser querido debido al COVID-19.

“Nuestros empleados y clientes se merecen saber que estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para mantenerlos seguros”, dijo Hornbuckle.

Las propiedades pertenecientes al MGM Resorts International son: Bellagio, Aria Resort & Casino, Vdara, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, Delano Las Vegas, MGM Grand Las Vegas, MGM Grand Garden Arena, Skylofts at MGM Grand, The Mansion at MGM Grand, The Signature at MGM Grand, The Mirage, New York-New York y Park MGM.

