VIDEO: Manifiestan contra ICE y políticas antiinmigrante

LAS VEGAS (KLAS) — Varios activistas se reunieron en las afueras del ayuntamiento de Las Vegas el lunes para manifestar en contra de las leyes migratorias y pedir que “ICE se quede fuera de Las Vegas”.

Diferentes organizaciones proinmigrante se hicieron presente para apoyar a residentes, amigos y familiares residiendo en la ciudad de Las Vegas con el fin de combatir la diferencia racial y la colaboración entre las entidades de autoridad como la policía y la agencia ICE.

Los presentes reclamaban la libertad de expresión y exigían el ser vistos como seres humanos, con el objetivo de sacar a ICE completamente de Las Vegas.

“Estoy aquí para exigirles a los legisladores que saquen a inmigración de nuestra ciudad, que dejen de atacar a nuestra comunidad”, dijo una participante. “Nuestra comunidad es una comunidad maravillosa, trabajadora… para asegurarnos que la ciudad siga corriendo, que los turistas tengan una maravillosa experiencia en la ciudad. Estamos exigiendo que nos vean como seres humanos no como personas desechables. No somos desechables, somos humanos… y cuando nos vean como humanos, dejarán de tener a ICE con la ciudad, sacarán a ICE de esta ciudad”.

Las autoridades ordenaron a los civiles presentes a moverse de la entrada principal de Las Vegas City Hall en donde estaban llevando a cabo su marcha.

“Nosotros pagamos el edificio con nuestros impuestos y nos sacaron… ¿por qué? Porque no quieren escucharnos, no quieren vernos porque no nos quieren reconocer como seres humanos que somos y yo estoy aquí para exigir que me vean como persona”, dijo una participante.

Uno de los organizadores de este evento también habló con 8NN En Español sobre la marcha y lucha de la comunidad hispana por eliminar a ICE completamente.

“El día de hoy estamos apoyando a las comunidades aquí en Las Vegas que han lidiado una lucha fuerte contra la colaboración de la policía local y el sheriff con la migra, con Donald Trump, entonces por eso estamos aquí para apoyar a la gente de Las Vegas, los residentes de aquí, la gente trabajadora y el centro de trabajadores ‘Arriba Las Vegas'”, dijo el organizador Salvador Sarmiento.

Luego de ser dirigidos a otra parte del establecimiento para continuar con la protesta, los manifestantes alzaron su voz gritando: “ICE fuera de Las Vegas”.

“El mensaje de hoy es que no vamos a poner pretextos, no hay pretextos para que los alcaldes, los sheriffs, los policías estén haciéndole los mandados a la migra. Entonces el mensaje de hoy es que vamos a sacar a la migra de nuestras ciudades, el mensaje de hoy es fuera ICE”, dijo Sarmiento.

