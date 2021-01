Maestra de CCSD crea GoFundMe para una familia después de leer tareas de un estudiante

HENDERSON, Nev. (KLAS) – No es ningún secreto que la pandemia ha afectado drásticamente a muchas familias en el país y aquí en el sur de Nevada, pero para aquellos que ya estaban luchando, hizo aún más difícil seguir adelante.

Durante el periodo escolar de manera presencial, los profesores logran conectarse con sus alumnos y captar señales de que algo puede estar mal, pero debido al aprendizaje a distancia, lograr esa “conexión” ha sido todo un desafío.

Como solución, una maestra local asignó un ensayo en el que preguntaba a sus estudiantes que habían experimentado durante la pandemia, pero hubo un trabajo en particular que la impactó mucho.

Kristin Pohl ha estado enseñando durante casi 15 años.

“No se requiere que los niños enciendan sus cámaras, así que yo enseño mucho a puntuar”, dijo Pohl.

Aunque el aprendizaje a distancia ha creado algunos desafíos, Pohl dice que algunos estudiantes han intensificado y se han involucrado en la clase.

“Estaba muy abierto a las ideas y era uno de los primeros en encender la cámara participando mucho en la clase”, dijo Pohl.

La maestra Pohl habla sobre uno de sus alumnos de 11 ° grado, JJ Rodríguez, un estudiante brillante con un profundo interés en la moda. En medio de la pandemia, planeó un desfile de modas, el primero que se realiza en su escuela secundaria.

“Lo noté mucho, pero no estaba preparado para el ensayo que escribió”, dijo Pohl.

“Sentí que estaba pidiendo y gritando por ayuda, pero nadie estaba escuchando”, dijo JJ.

En su ensayo, Rodríguez describió cómo durante el año pasado su familia, incluidas su madre y su hermana no tenían hogar y vivían en su automóvil, pero trataban de mantener una actitud positiva y seguir adelante juntos.

“Traté de poner una cara fuerte en la escuela y hacer que pareciera que no pasaba nada, porque no quería que mis amigos pensaran mal de mí”, dijo Nevaeh Jones, hermana de JJ.

“Estábamos en el frío, había noches en las que teníamos que abrir la puerta del auto e ir al baño”, agregó Alicia Green, madre de JJ y Nevaeh.

Para evitar ser separados, JJ y su familia se mudaron temporalmente con un amigo. En octubre recibieron apoyo del programa “Housing”.

“Ahora finalmente podemos respirar y recomponernos”, dijo JJ.

A pesar de esta nueva estabilidad, la familia seguía sin colchones, ropa de abrigo y muebles. Después de convencer un poco, Pohl creó una cuenta de GoFundMe para la familia.

“En 24 horas tenía más de mil dólares, era bastante sorprendente”, dijo Pohl.

Ahora, con la ayuda de la comunidad, la familia está enfocada en avanzar juntos.

“No quiero que mis hijos se rindan nunca”, dijo Green. “Si no se van a rendir, yo no me voy a rendir”.

Pohl ahora está tratando de maximizar estas donaciones para poder seguir ayudando a las familias de la zona. Ella dice que las donaciones que ha recibido hasta este momento son de compañeros maestros y ex alumnos a quienes ayudó en el pasado y ahora están regresando un poco de lo que recibieron ellos.

Si te interesa hacer una donación, puedes hacerlo aquí