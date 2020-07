LVMPD lanza programa 911 por mensaje de texto

LAS VEGAS (KLAS) — El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) lanzó un nuevo programa de 911 por mensaje de texto el lunes, para facilitar el proceso y ayudar a que las personas se puedan comunicar de inmediato en un caso de emergencia.

Sin embargo, las llamadas tradicionales al 911 son las de preferencia, ya que es la manera más efectiva de comunicarte con las operadoras para transmitir información y la ubicación exacta en una situación de urgencia. Este programa le ayudará a personas que no pueden hablar en una emergencia, o para los que son sordos, tienen problemas para escuchar o dificultades en el habla.

El departamento no había tenido la capacidad de implementar esta opción de mensajes de texto al 911 hasta ahora.

Si una persona tiene una emergencia y por alguna razón no puede llamar, solo con presionar los números 9-1-1, en su teléfono inteligente, podrán comunicarse con las autoridades.

La policía dijo que es importante saber los límites que existen en este sistema de comunicación:

• SABER Y DAR TU UBICACIÓN — Esta es la información más importante además de hablar sobre lo que está sucediendo.

• Por favor manda un mensaje al 911 usando inglés únicamente. Estos mensajes son solo procesados en inglés, hay intérpretes disponibles para llamadas.

• Las personas deben usar un inglés básico y evitar el uso de emojis, abreviaturas o jerga.

• Este sistema de 911 no está capacitado para recibir fotos o videos.

• No sigas las coordinadas telefónicas como longitud y latitud ya que la información no siempre es exacta o correcta.

• Manda un mensaje de texto al 911 para situaciones de emergencia únicamente.

• Si eres sordo, tienes problemas para escuchar o alguna dificultad en el habla, puedes usar este sistema para otras situaciones. Se les preguntará a las personas que se identifiquen de igual manera para ayudarlas con casos no urgentes.

• No envies un mensaje de texto con el 911 a varias personas o en cadena. Mensajes a través de este sistema no pueden incluir a otras personas y no serán recibidos si se ejecutan de esa forma.

