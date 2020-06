Luxor, Mandalay Bay, Four Seasons Las Vegas y ARIA se unen a la reapertura para el 1 de julio

The illuminated casinos of the Las Vegas strip.

LAS VEGAS (KLAS) — MGM Resorts International abrió cuatro de sus 12 propiedades el 4 de junio, pero la compañía anunció el martes que abrirá algunas más el primero de julio.

Tras un cierre obligatorio debido a la pandemia del coronavirus, MGM Resorts abrió oficialmente el Bellagio, New York-New York, MGM Grand y The Signature el 4 de junio como parte del plan de reapertura otorgado por el gobernador.

El martes la compañía mandó un comunicado de prensa en donde aclara la reapertura de otras de sus propiedades, entre estas el hotel y casino Luxor y The Shoppes dentro del Mandalay Bay el 25 de junio a partir de las 10 a.m., mientras que seguirán con el ARIA a las 10 a.m., el Mandalay Bay y Four Seasons Las Vegas a las 11 a.m. del primero de julio.

“Fue interesante y emocionante ver la energía en Las Vegas la semana pasada en lo que le dábamos la bienvenida a los empleados y abríamos las puertas a los visitantes por primera vez luego de varios meses”, dijo Bill Hornbuckle, CEO y presidente del MGM Resorts. “Nuestros huéspedes se la pasaron muy bien y están felices de regresar a la ciudad que aman. Estamos ansiosos por darle la bienvenida a más empleados y renovar la experiencia en Las Vegas con resorts adicionales”.

Ahora las propiedades Luxor, Mandalay Bay, Four Seasons Las Vegas y ARIA se unen a la reapertura del Bellagio, MGM Grand y New York-New York, además del Excalibur, que tiene fecha para el 11 de junio.

Los hoteles mencionados en la lista que ya abrieron sus puertas o están en el proceso; están siguiendo las medidas de seguridad a continuación:

Control de revisión de temperatura en las entradas de las propiedades

Pruebas de detección para los empleados previo a regresar al trabajo

Empleados usarán máscaras

Barreras de plexiglás instaladas en varios sectores para mantener la distancia

Menús disponibles de manera digital con códigos para órdenes a través de los teléfonos inteligentes

MGM Resorts cuenta con un equipo personal para el control de los casos positivos de COVID-19 dentro de sus propiedades, si un visitante da positivo, por favor notificarlo a través del correo electrónico: covid19@mgmresorts.com

