“Los sueldos no subieron pero la renta sí”, desafío que enfrentan muchos residentes del valle

LAS VEGAS (KLAS) — Desde la canasta básica hasta otras necesidades normales, subieron de precio en Las Vegas y esto generó un impacto directo en las personas que intentan buscar un techo accesible.

Según la página Rent.com, el promedio de la renta de un departamento de una habitación es de alrededor de $1,500, un incremento de $333 desde febrero del 2021, cuando una propiedad de esas características costaba alrededor de $1,167.

Las personas que residen en Las Vegas están acostumbradas a pagar rentas a un precio mucho menor que en otros lugares, pero esto cambió con la pandemia, obligando a la gente a tomar decisiones difíciles.

El equipo de 8NN habló con una residente, que alquila un departamento al noreste del valle y que su renta aumentó $200.

“Ahora estoy pagando $1,266”, dijo Patrese Davis. “Los trabajos y las rentas no coordinan. Voy a comenzar a buscar para mudarme a otro lugar más barato el próximo mes, algo que pueda sustentar”.

Un experto en bienes raíces, Christian Morgan, dice que debido al bajo inventario, las rentas se llenan rápido y con más personas mudándose a la ciudad, no cree que vayan a bajar los precios en un futuro cercano.

“Veo el mercado de rentas que continúa subiendo de valor y los precios van a seguir aumentando”, dijo Morgan.

Otro residente explica que no puede pagar tanto por una renta y piensa abandonar Las Vegas.

“Es demasiado”, dijo Earnest Rhymes. “Me fui de California por esa razón y decidí venir a Las Vegas. Los sueldos no subieron pero la renta sí. No puedo hacerlo, me voy a Colorado o Texas”.

