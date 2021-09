Los Raiders buscan mantenerse invictos

LAS VEGAS (KLAS) — Los Raiders se preparan para verse las caras ante los Dolphins de Miami en su tercer partido de temporada, el domingo 26 de septiembre, dentro del estadio Allegiant.

Los Dolphins llegan a este juego tras perder contra los Bills por un marcador de 35 a 0. Miami cuenta con un partido ganado y uno perdido. Los Raiders llevan la delantera, ya que cuentan con dos victorias, incluyendo la última en contra de los Steelers 26 a 17.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 26 de diciembre del 2020 en donde los Raiders fueron derrotados por un marcador de 26 a 25.

Los Dolphins de Miami no contarán con su mariscal de campo Tua Tagovailoa debido a una lesión en una de sus costillas. Jacoby Brissett estará ocupando su lugar para este encuentro. No es el caso de Will Fuller, que se perdió el segundo partido pero todo indica que jugará en este. Por el lado de Las Vegas, Richie Incognito estará fuera por tercera semana consecutiva y Josh Jacobs está en duda para este partido.

Los Dolphins ganaron 10 de 12 en las series, incluyendo un regreso inolvidable de último minuto el año pasado en Las Vegas. Jon Gruden tiene un récord de 2-5 en contra de Miami, tras ganar los playoffs del 2000 y la temporada regular en el 2005.

